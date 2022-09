Exaustão cancela turnê de Justin Bieber no país

Passando por problemas emocionais e de saúde, o cantor Just Bieber, que se apresentou no último final de semana no Rio de Janeiro durante o Rock Rio, anunciou ontem (6), o cancelamento dos shows de São Paulo previstos para os dias 14 e 15 de setembro, alegando não estar com a saúde plena para se apresentar.

“No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar”, escreveu.

Confira a nota para imprensa completa:

“No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da Justice Tour.

Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil.

Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar.

Estou tão orgulhoso de trazer este show e nossa mensagem de Justiça para o mundo.

Obrigado por suas orações e apoio em tudo isso! Amo todos vocês!”