VÍDEO: Ponte desmorona durante cerimônia de inauguração no Congo

Uma ponte que estava sendo inaugurada desmoronou na segunda-feira (5) durante a cerimônia de abertura da obra, na República Democrática do Congo. As autoridades do país se reuniram sobre a ponte para inaugurar oficialmente a pequena estrutura, que tinha menos de dois metros de largura.

Uma fita vermelha foi amarrada e uma funcionária estava pronta para cortá-la com uma tesoura, quando a ponte desabou e se partiu em duas. Rapidamente as autoridades conseguiram sair do local e ninguém ficou ferido, informou a agência de notícias local Khaama Press.

Segundo o site Africa Facts Zone, que compartilhou as imagens no Twitter, a pequena ponte foi construída para ajudar os moradores a atravessar um rio durante o período chuvoso. A estrutura temporária que existia antes da ponte costumava quebrar com frequência, de acordo com os moradores, e fazia com que as pessoas morressem durante as enchentes. Um vídeo que mostra o momento do incidente circula nas redes sociais, gerando diversos comentários.

No Twitter, uma pessoa escreveu uma crítica ao governo da República do Congo. “Não se surpreenda se o custo desta ponte for superior a um milhão de dólares do dinheiro dos contribuintes. Aqui está o homólogo do Zimbábue, o honorável Patrick Chinamasa de Zanu do governo abrindo uma lixeira”, diz o texto.

