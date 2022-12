Jantar beneficente do SOS Pantanal arrecada 600 mil reais

Jantar em prol das ‘Brigadas Pantaneiras’ arrecada mais de R$ 600 mil em São Paulo e recurso será revertido para a capacitação de novos brigadistas, a manutenção dos equipamentos de proteção individual e o combate a incêndios

O I Jantar Beneficente do SOS Pantanal, realizado na Blue Note, e m São Paulo, no início do mês de novembro, com o objetivo de arrecadar fundos para as brigadas pantaneiras e contribuir para a defesa do bioma, reuniu centenas de apoiadores, dezenas de parceiros e, assim, angariou R$ 600 mil para ajudar a proteger aquela região.

Realizado na casa de espetáculos musicais Blue Note, sediada em um dos cartões-postais da cidade, o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, o jantar beneficente propiciou experiências exclusivas, como a temática pantaneira do menu assinado pelo chef Paulo Machado e os drinques especialmente criados pela chef Janaína Rueda. Além de ter sido um palco memorável para a defesa do Pantanal, houve ainda, no evento, um leilão de itens exclusivos, como uma camiseta oficial da seleção brasileira autografada pelo craque Neymar, e atrações musicais de Gabriel Sater, Guilherme Rondon e da acordeonista Adriana Sanchez.

A atriz Cristiana Oliveira, que foi a Juma na primeira versão da novela “Pantanal”, na extinta TV Manchete, é a embaixadora do SOS Pantanal e foi a mestre de cerimônias da noite. Ela falou ao jornal O Estado sobre a importância dessa ação. “O jantar foi uma representação do quanto é importante a gente apresentar, da melhor forma possível, de uma maneira lúdica, divertida, informativa, as coisas que acontecem nos bastidores, porque, às vezes, muita gente não sabe. Foi um jantar que, além de ser muito divertido, muito gostoso, onde houve confraternizações e networking, foi para a gente apresentar o que é o SOS Pantanal e o quanto ele precisa de ajuda e de apoio”, pontua a artista.

Além de Crica, também participaram do evento a influencer e apresentadora Rafa Kalimann, e o ator Mannuel Costa, respectivamente madrinha e padrinho do programa Brigadas Pantaneiras; a comediante Raquel Real e cantor e compositor Renato Teixeira. Destaques do remake de “Pantanal”, o cantor e ator Gabriel Sater – que inclusive, se apresentou – e as atrizes Paula Barbosa (a hilária Zefa) e Marcella Fetter (a jornalista Érica) também marcaram presença. Originalmente escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida na extinta TV Manchete em 1990, a novela foi adaptada pelo neto do autor, o roteirista Bruno Luperi, que também prestigiou o evento beneficente promovido pelo SOS Pantanal.

O cantor e compositor Guilherme Rondon, radicado em MS, também foi uma das atrações da noite. “Foi muito prazeroso, porque nós doamos nossos cachês para a causa, foi uma noite maravilhosa, num lugar maravilhoso, e o SOS arrecadou uma verba muito significativa para o evento, e foi maravilhoso participar disso, a repercussão foi ótima, e uma das grandes alegrias deste ano, com certeza, foi ter participado desse evento e ter tocado no Blue Note, que é o templo da música, um lugar maravilhoso”, comenta.

“Brigadas Pantaneiras”

O diretor de marketing e captação de recursos da instituição, Diego Arruda, destaca a importância do evento para futuras ações de prevenção e combate às ameaças sofridas pelo bioma. “O evento teve o objetivo de trazer o Pantanal para o coração de São Paulo, festejar nossas conquistas institucionais e apresentar os resultados do programa ‘Brigadas Pantaneiras’, que tem sido extremamente exitoso. O lucro do jantar será revertido para a capacitação de novos brigadistas, a manutenção dos equipamentos de proteção individual e o combate a incêndios, assim como contribuirá para o monitoramento das áreas onde as brigadas atuam”, diz.

O diretor de estratégia do SOS Pantanal, Leonardo Gomes, reitera a importância de ações colaborativas entre a sociedade civil e o terceiro setor, ao reconstituir a gênese do programa “Brigadas Pantaneiras”. “Em 2020 e 2021, o engajamento e a generosidade de milhares de pessoas em todo o Brasil e de mais de 40 artistas possibilitaram a criação do programa ‘Brigadas Pantaneiras’. Temos colhido excelentes resultados, mas a ameaça dos incêndios florestais continua, bem como a necessidade de tornar as comunidades pantaneiras cada vez mais estruturadas e resilientes. Os recursos arrecadados no jantar beneficente serão fundamentais para a manutenção dos equipamentos e aprimoramento dos treinamentos e monitoramento oferecidos às 24 brigadas”, conclui.

Leilão

A soma de R$ 630 mil, valor arrecadado p e l o SOS Pantanal, foi alcançada por meio de venda de ingressos, doações e, ainda, um leilão de itens exclusivos, como uma camiseta oficial da seleção brasileira autografada pelo craque Neymar, esculturas de bichos pantaneiros, criadas por Chico Spinoza e Netto Barbosa, e uma viola assinada por Almir Sater, Renato Teixeira, Gabriel Sater e Guilherme Rondon. Mediado pela Sato Leilões, empresa parceira do SOS Pantanal, somente o leilão arrecadou R$ 104 mil.

SOS Pantanal

Fundado em 2009, o Instituto SOS Pantanal é uma instituição sem fins lucrativos que promove a conservação e o desenvolvimento sustentável do bioma Pantanal por meio da gestão do conhecimento e da propagação de informações sobre o ecossistema para governos, formadores de opinião, comunidades, fazendeiros e pequenos proprietários de terra da região, assim como à população em geral. Tem por missão, ainda, atuar permanentemente em prol da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais.

Por meio de incentivos à profissionalização do ecoturismo, aliado a uma fiscalização mais efetiva e ao consenso de boas práticas conjuntas entre os setores privado, público e terceiro setor, o SOS Pantanal tem contribuído para que o ecoturismo cada vez mais se apresente como um dos pilares do desenvolvimento sustentável do Pantanal.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

