Duelo entre Messi e Lewandowski é o destaque da Copa nesta quarta

Esta quarta-feira reserva um encontro de estrelas para os amantes de futebol que acompanham a Copa do Catar. A partir das 16h (horário de Brasília), o Estádio 974 será palco do confronto da Argentina de Lionel Messi e da Polônia de Robert Lewandowski, partida válida pela terceira rodada da fase de grupos do Grupo C e que decidirá o destino destas equipes na competição.

Os hermanos dependem apenas de suas próprias forças para avançarem, basta que vençam para se garantirem nas oitavas. Após o triunfo sobre o México no último sábado (26), a Argentina chega motivada para a partida desta terça. Messi chega confiante após conduzir o time para a vitória na última partida, com direito até a golaço de fora da área.

Já a equipe de Robert Lewandowski vem de triunfo sobre a Arábia Saudita, o que lhe garantiu a liderança da chave. Com quatro pontos conquistados, os poloneses precisam de apenas um empate para avançarem. O craque polonês tirou um peso gigante das costas, com o seu primeiro gol em Copa do Mundo na última partida, o que foi fundamental para a vitória de sua seleção.

Jogos de hoje

Os times dos Grupos C e D disputam a terceira rodada e fecham a participação na primeira fase da Copa do Mundo nesta quarta-feira. A única equipe que entra em campo já com vaga garantida é a França.

Veja abaixo os horários (de Mato Grosso do Sul) dos jogos desta quarta-feira:

11h – Grupo D – Tunísia x França

11h – Grupo D – Austrália x Dinamarca

15h – Grupo C – Polônia x Argentina

15h – Grupo C – Arábia Saudita x México Com informações da Agência Brasil.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.