Atenção crepusculetes: após 10 anos, toda a saga “Crepúsculo” volta aos cinemas

E saiu a notícia que o mundo não acreditou, Crepúsculo voltou! Após ficar uma década longe das telinhas do cinema, toda a saga de amor entre Edward e Bella será relançada nas telonas para comemorar os dez anos de seu encerramento, que aconteceu em 2012. Pode comemorar, crepusculete!

O primeiro filme da franquia, inspirada nos livros de Stephenie Meyer, estreou em 2008. Então essa é a chance dos fãs reverem o longa ou do público assistir pela primeira vez toda a trama vampiresca nos cinemas.

“Crepúsculo”, “Lua Nova”, “Eclipse”, “Amanhecer pt.1” e “Amanhecer pt.2” serão exibidos durante todo o mês de dezembro, com um lançamento por semana. O primeiro título chega aos cinemas já nesta quinta-feira, dia 1º. O segundo longa entra em cartaz no dia 8, seguido por “Eclipse”, no dia 15, e os dois últimos capítulos nos dias 22 e 29, respectivamente.

Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as sessões já estão abertas no Cinemark, no Shopping Campo Grande; Cinépolis, no Norte Sul Plaza; e UCI, no Bosque dos Ipes. Lembrando que mesmo que cada título fique em cartaz por uma semana, é preciso consultar os dias e horários da sua localidade.

Mesmo sendo uma história teen, toda a saga “Crepúsculo” levou mais de 30 milhões de espectadores brasileiros para as salas de cinema. Já a saga de livros vendeu cerca de 150 milhões de cópias ao redor do mundo.

A reestreia de “Crepúsculo” acompanha a estreia de outros lançamentos comemorativos nos cinemas, como “Harry Potter e a Câmara Secreta”, “Avatar”, “E.T. – O Extraterrestre” e “O Poderoso Chefão”, que irão ganhar as telonas neste ano em sessões especiais.

