ONG realiza jantar beneficente para arrecadar fundos para brigadas Pantaneiras

Será realizado amanhã (8) o I Jantar Beneficente da ONG (organização não governamental) SOS Pantanal, no Blue Note São Paulo. O evento é uma estratégia para a arrecadação de recursos que serão direcionados ao projeto Brigadas Pantaneiras em 2023, e tem por objetivo, ainda, conquistar parceiros voluntários e proporcionar uma noite especial para as 332 pessoas que a casa comporta. Além de tudo, o menu é assinado pelo chef sul-mato-grossense Paulo Machado, e a atriz Cristiana Oliveira, embaixadora da entidade, será a mestre de cerimônias da noite.

Para o diretor de Marketing e Captação de Recursos da instituição, Diego Arruda, esta iniciativa significa um marco. “Este jantar é uma importante ferramenta para diversificação na captação de recursos, assim como uma oportunidade de comemorar resultados ao lado de parceiros e apoiadores. Todo o recurso arrecadado em nosso jantar será utilizado para prolongarmos o projeto Brigadas, mantendo um trabalho que está gerando muitos resultados e abrindo oportunidades para formação de novas brigadas e capacitação de lideranças comunitárias”, diz.

O diretor de relações institucionais, Leonardo Gomes, conta que o evento foi planejado com muito cuidado e atenção aos detalhes. “É a celebração também de um sonho que começou há dois anos, o programa Brigadas Pantaneiras, que treina e estrutura as comunidades e propriedades rurais para que não vivamos novamente o cenário trágico de 2020. A partir dos recursos captados no jantar vamos fortalecer o programa, que é uma estratégia de adaptação e resiliência às mudanças climáticas, criado em parceria com dezenas de parceiros locais e conectado às estratégias do poder público.”

De acordo com os organizadores do jantar beneficente, a filial do Blue Note Brasil foi a primeira conquista de parceria para tornar o evento ainda mais especial e charmoso. Localizada no segundo andar do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, a casa estará em tons de verde e o jantar terá menu assinado pelo chef Paulo Machado e drinque especial concebido pela chef Janaína Rueda.

O palco do Blue Note será comandado pela atriz Cristiana Oliveira, embaixadora da SOS Pantanal e mestre de cerimônias da noite, que dividirá momentos com a atriz e influencer Rafa Kalimann e equipe da entidade nas atrações que prometem muita diversão e informação sobre a importância desse ameaçado bioma.

A comediante Raquel Real Oficial abraçou a causa e promete fazer uma participação pra lá de especial durante o jantar com brindes e sorteios de vouchers da Chico Rei e do mais novo restaurante pantaneiro da capital paulista, o Urus, antes do show de Gabriel Sater, que será antecedido pelo violeiro Guilherme Rondon e pela sanfoneira Adriana Sanchez.

Parceiro nesta ação beneficente, o empresário Luiz Calainho expressa sua satisfação em acolher importante ‘comitiva’ em seu espaço. “Receber no nosso Blue Note São Paulo o SOS Pantanal é motivo de gigante orgulho. Afinal, compartilhamos das mesmas crenças sobre a fundamental importância de preservarmos nossas riquezas ambientais”, afirma.

Sobre o Instituto SOS Pantanal

Fundado em 2009, o Instituto SOS Pantanal é uma instituição sem fins lucrativos que promove a conservação e o desenvolvimento sustentável do bioma Pantanal por meio da gestão do conhecimento e da disseminação de informações sobre o ecossistema para governos, formadores de opinião, comunidades, fazendeiros e pequenos proprietários de terra da região, assim como à população em geral. Tem por missão, ainda, atuar permanentemente em prol da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais.

O site da SOS Pantanal é: https://www.sospantanal.org.br

Mas a ONG também pode ser encontrada das redes sociais Instagram, como @sospantanal, e

Facebook como https://www.facebook.com/institutosos.pantanal

Serviço

Mesas e ingressos podem ser adquiridos por empresas e pessoas físicas por meio do Whatsapp (11)98632-0026, diretamente com a produção do evento, que é da Dearo Marketing Social e Captação de Recursos.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado MS

