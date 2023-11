MS Vacina Mais estará na UBS Vila Vargas neste sábado para atualização de carteira de vacinação em Dourados

O Núcleo de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sems) está levando mais uma etapa da ação MS Vacina Mais para a comunidade de Vila Vargas. Neste sábado, dia 2 de dezembro, a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) local estará realizando atendimentos para as comunidades urbana e rural.

O principal objetivo dessa iniciativa é manter atualizada a carteira de vacinação, abrangendo todas as vacinas disponibilizadas pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI). Isso inclui a imunização contra influenza e covid-19, que agora faz parte do calendário anual.

O gerente do Núcleo de Imunização, Edvan Marcelo Marques, destaca a importância dessa ação para a proteção da população: “Temos essa preocupação em relação à vacinação contra gripe e covid-19, mas estaremos com doses de outros imunizantes para que as pessoas possam seguir protegidas contra diversas doenças, principalmente para estudantes e gestantes.”

O atendimento na UBS de Vila Vargas terá início às 7h e seguirá até as 17h, proporcionando uma ampla janela de oportunidade para que a comunidade compareça e receba as doses necessárias. A equipe de saúde está preparada para atender tanto a população urbana quanto a rural, garantindo a cobertura vacinal e o cuidado com a saúde de todos.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde em manter a população de Vila Vargas protegida contra diversas doenças, promovendo a atualização constante das vacinas e contribuindo para a construção de uma comunidade mais saudável e resiliente.

Com informações da Prefeitura de Dourados

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: