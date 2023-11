Exposto em outdoor, vereador que torrou mais de R$ 100 mil em diárias se explica

Exposto em dois outdoors instalados no centro do município de Nova Andradina, na terça-feira (28), o vereador Wilson Almeida (PSDB) se defendeu nas redes sociais no dia seguinte após ser divulgado que o político gastou de mais que R$ 100 mil em diárias, segundo o Portal da Transparência.

O vereador argumentou por meio de sua assessoria, na manhã desta quarta-feira (29), que parte de recursos destinados pelo PSDB ao município de Nova Andradina vem de emendas indicadas por ele.

Confira na íntegra a nota:

“É com indignação que rebatemos as tentativas de politização em torno das diárias destinadas ao Vereador Wilson Almeida (PSDB). É crucial esclarecer que o uso dessas diárias segue estritamente normativas estabelecidas pelo Departamento Jurídico da Câmara Municipal, com o acompanhamento do Ministério Público Estadual, passando por rigorosa análise da Comissão de Diárias e do próprio Departamento Jurídico do Legislativo nova-andradinense, com todas as comprovações e princípios legais devidamente averiguados. Esse processo é padrão para todos os vereadores e vereadoras, sempre acompanhado de pareceres jurídicos.

É fundamental ressaltar que as diárias têm um propósito administrativo legítimo, permitindo a interação com órgãos públicos e representantes que influenciam diretamente no aporte financeiro para Nova Andradina, por meio de emendas. Esses recursos são direcionados aos cofres municipais, viabilizando investimentos cruciais em setores essenciais como saúde, educação e assistência social.

Para se ter uma ideia, somente o PSDB, partido do Vereador Wilson Almeida, já destinou para Nova Andradina mais de R$ 180 milhões ao longo dos últimos anos, sendo que parte desses recursos são oriundos de emendas indicadas pelo Vereador Wilson Almeida em reuniões realizadas com membros das bancadas Estadual e Federal do PSDB, em especial através do deputado estadual Jamilson Name. No entanto, a seletividade ao se utilizar o Portal da Transparência, com o claro intuito de, exclusivamente, atingir a imagem do Vereador, aparentemente, impediu que essas mesmas pessoas pudessem perceber o resultado de todo o trabalho realizado pelo parlamentar.

Lamentavelmente, não é a primeira vez que o Vereador é alvo de ataques às vésperas de um ano eleitoral. Isso parece ser resultado direto de sua atuação diligente na Câmara, um gabinete que acolhe com frequência os munícipes, ouvindo suas demandas e pressionando por soluções junto aos órgãos responsáveis.

Reforçamos o compromisso do Vereador Wilson Almeida com a transparência e a boa gestão dos recursos públicos, sempre em prol do bem-estar da comunidade de Nova Andradina”. Acesse também: Após operação do Gaeco, assessores investigados são afastados pelo governador