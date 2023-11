Contagem regressiva para o Oscar 2024: Nomes fortes e expectativas para a premiação

A premiação anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que reconhece os destaques da produção cinematográfica mundial, está marcada para o dia 10 de março. Com a 96ª edição se aproximando, os aficionados por cinema já especulam sobre os filmes que podem brilhar no tapete vermelho.

Jimmy Kimmel voltou como apresentador da noite de gala. A Academia confirmou recentemente que o carismático comediante estará à frente do Oscar pelo quarto ano consecutivo. A expectativa é alta, considerando o sucesso e o humor afiado que Kimmel trouxe às edições anteriores.

Na edição de 2023, “Tudo Em Todo Lugar e Ao Mesmo Tempo” roubou a cena, levando para casa sete estatuetas. Agora, as atenções se voltam para possíveis favoritos em 2024, com títulos como “Barbie“, “Oppenheimer” e “Assassinos da Lua das Flores” figurando entre os cotados para receberem indicações e quem sabe, levarem para casa a cobiçada estatueta dourada.

‘A Sociedade da Neve’, filme que representa a Espanha na premiação, será lançado dia d 4 de janeiro na Netflix. Os Delinquentes, representado pela Argentina, é uma das apostas favoritas para a edição de 2024 e “Pobres Criaturas” protagonizado por Emma Stone, será lançado no Brasil em janeiro, e é um dos favoritos para levar algumas estatuetas como; “Melhor roteiro” e “Filme do Ano”.

A cerimônia de premiação está programada para ocorrer no Dolby Theatre, em Los Angeles, a partir das 4:00 PM, horário local, em um domingo repleto de estrelas e emoções. O Dolby Theatre, palco de tantas noites memoráveis do Oscar, será mais uma vez o cenário deslumbrante onde os melhores do cinema serão homenageados.

A transmissão da premiação ainda não foi divulgada.

