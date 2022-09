Inscrições para os Jogos do Servidor Público Municipal estão abertas

As inscrições para a 15ª edição dos Jogos do Servidor Público Municipal já estão abertas e irão durar até dia 23 de setembro. A iniciativa tem como principal objetivo fomentar a prática esportiva, a recreação e o lazer. A taxa para a inscrição é a doação de um brinquedo por atleta. As disputas ocorrerão em outubro e os ganhadores irão receber troféus e medalhas.

“Essa ação une os servidores, traz o entrosamento entre todos. É uma forma de descontrairmos também. Todos os anos a Fundação organiza para levar a alegria para os servidores, reunir colegas e as famílias”, explicou o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano.

É permitido competir por qualquer Secretaria, Órgãos ou Autarquias os servidores efetivos, convidados, comissionados e contratados por processo seletivo, todos em exercício. Já para Proinc, estagiário ou terceirizado só é possível representar a Secretaria/Órgão ou Autarquia onde prestam serviço.

As modalidades disputadas nos jogos serão:

Individual: xadrez, dama e tênis de mesa;

Coletiva: bozó, dominó, truco ponto acima, sinuca, voleibol, futebol Society (18 a 40 anos), futebol Society (acima de 41 anos), futsal e basquete.

Cada servidor inscrito poderá participar de até duas modalidades coletivas e uma modalidade individual, mas poderá representar apenas uma Secretaria/Órgão/Autarquia.

“Eu sempre participo dos jogos na modalidade futebol. Agora ficou bem melhor pois foram realizadas divisões das faixas etárias. Agora as equipes estarão mais competitivas”, comentou Kleiton Queiroz, servidor da Secretaria Municipal de Educação.

Serviço:

As fichas de inscrição podem ser entregues no: Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) – Rua Travessa do Touro, n. 130, Bairro Nhá-Nhá, aos servidores da Gerência de Organização de Eventos (GOE/Funesp).

Mais informações pelos telefones (67) 3314-3526 ou 3314-3971 ramal 3222 ou 3223.

