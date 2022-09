1° Sarau Du Bem conta com troca de livros e adoção de animais

Nascida da parceria entre o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e a embaixadora do Lixo Zero Brasil em Mato Grosso do Sul, Ana Franzoloso, a primeira edição do Sarau Cultural Du Bem irá acontecer na Plataforma Cultural, nos dias 16 e 17 de setembro, das 9h até as 19h.

Com o objetivo de fomentar cada a cultura em Campo Grande, o sarau terá apresentações de dança, poesia e culturais. Além disso, durante os dois dias de evento será possível praticar o descarte correto de resíduos, como óleo de cozinha, vidro, eletrônicos, papéis. No local também ocorrerá a troca de livros entre os participantes.

“A proposta do Sarau é fomentar a cultura em todos os segmentos. A cultura está em tudo, na educação, na saúde, na comunicação, no empreendedorismo, na literatura, em práticas sustentáveis”, aponta Ana. “Hoje a sustentabilidade é uma conexão, e a cultura é a ferramenta principal para isso”, finaliza Franzoloso.

Visando as ações sociais, a FAC estará recebendo brinquedos novos e usados, desde que estejam em bom estado. Já quem está procurando um companheiro animal, a Subsecretaria de Bem Estar Animal (Subea) estará com a feira de adoção, no sábado (14), das 9h às 13h.

“É muito legal essa iniciativa. Juntar todos os segmentos e mostrar para a população campo-grandense que a cultura está presente em tudo e faz parte do nosso dia a dia. Convido a todos a participar, realizar a troca dos livros, fazer o descarte correto do resíduo e prestigiar nossos artistas”, destaca Rosely Nascimento, Coordenadora Geral do FAC.

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram do FAC – @fac.pmcg e Du Bem – @dubem_sustentavel.

