Museu do Marco tem 3° temporada de exposições, com exibição gratuita

O Marco (Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul) está com a sua terceira temporada de exposições do ano de 2022 em exibição. A exposição é gratuita e pode ser conferida até 20 de novembro de 2022. Nesta edição, a coleção artística dialoga com o tema proposto para a Primavera de Museus neste ano de 2022: “Independências e museus: outros 200, outras histórias”.

De acordo com a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), o enfoque dado é em obras e artistas que fizessem referência ao relevante papel de mulheres, africanos e afrodescendentes, povos originários.

Exposições no museu Marco

Exposição de Eliana Gonçalves de Almeida | As flores da primavera árabe: Refugiados

Luciano Alarkon | Índia 3D – irRealidades Construídas

Romário Batista | O terceiro dia

Exposição de Obras do acervo do MARCO | Como se conta e quem conta as histórias?

Museu de Arte Contemporânea de MS – MARCO

Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas – Campo Grande – MS

Horário de Atendimento

De segunda a sexta-feira – das 7h30 às 17h30

Sábados, domingos e Feriados – das 14h às 18h

