Sem ‘lei do ex’, Barcelona perde para Bayern na Champions

O Barcelona teve um choque de realidade ontem (13). O clube perdeu para o Bayern por 2 a 0 pelo 2º jogo da Champions League. A partida foi a primeira de Lewandowski contra a equipe que defendeu por oito temporadas. O polonês, aliás, teve atuação apagada.

Diferentemente dos confrontos anteriores entre Bayern e Barcelona, que foram verdadeiros passeios, a postura catalã dentro da Allianz Arena mostrou aquilo que se esperava de um clube que se reforçou aos montes para voltar a ser protagonista. O time de Xavi soube equilibrar a partida em alguns momentos.

Não é absurdo dizer que houve momentos de domínio total do Barcelona, que só não foram convertidos em gols porque Lewandowski pareceu sentir o encontro com o ex-clube. O polonês perdeu duas chances claras, daquelas que faria com facilidade diante qualquer outra equipe. Aliás, diferentemente do esperado, o atacante foi amplamente aplaudido e homenageado pelo torcedor do Bayern, apesar da saída conturbada.

Com o resultado dentro de casa, os alemães chegaram aos seis pontos e se isolaram na liderança da chave. Os espanhóis, por outro lado, estacionaram com três pontos e permaneceram na 2ª posição pelo saldo de gols.

Na próxima rodada do torneio continental, o Bayern encara o Viktoria Plzen, da República Tcheca, novamente na Alemanha. O Barcelona, por outro lado, tem pela frente um confronto diante da Inter de Milão na Itália. Os dois duelos acontecem em 4 de outubro.

