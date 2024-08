Caminhonete é abadonada com 1,5 tonelada de maconha em Ponta Porã

Na noite de ontem, segunda-feira(12), uma caminhonete “Amarok” abadonada com 1,5 tonelada de maconha foi apreendida pelo DOF em Ponta Porã. Os intorpecentes eram avaliados em R$ 2,75 milhões.

De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento no local quando produtores rurais abordaram a equipe para avisar sobre uma movimentação estranha nas proximidades.

No começo os militares acharam que poderia ser atividade caça e pesca ilegal, contudo, ao fazerem a verificação viram o carro abandonado carregado com drogas. Nenhum suspeito que poderia ter conduzido o veículo foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã.

