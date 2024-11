Homenagem! Campo Grande recebe tributo à eterna Rainha da Sofrência

Dupla Larissa e Mariana fará homenagem a Marília Mendonça no Sunset Growler Station, em Campo Grande

Neste sábado (9), Campo Grande (MS) será palco de uma emocionante homenagem à inesquecível Marília Mendonça, que no último dia 5 completou três anos de sua partida. O tributo, que acontecerá no Sunset Growler Station a partir das 18h, reunirá admiradores e artistas para celebrar sua obra. A dupla sul-mato-grossense Larissa e Mariana, escolhida para interpretar seus maiores sucessos, será responsável por reviver o legado da cantora.

O tributo a Marília Mendonça será uma celebração emocionante da cantora, promovida “de fãs para fãs”. A dupla Larissa e Mariana, natural da cidade, organizou o evento como uma forma de expressar todo o amor e a admiração pela “Rainha da Sofrência”.

A experiência proporcionada aos fãs vai além da música, com uma decoração que remete à memória de Marília, e um repertório que incluirá seus maiores sucessos. O evento também contará com momentos audiovisuais, com conteúdos que prometem emocionar e reviver a força da artista, trazendo à tona sua presença e legado.

“Representar o maior ícone da música sertaneja atual, em uma capital que respira sertanejo, é uma honra para nós”, afirmam Larissa e Mariana. O tributo trará um repertório especial, com os maiores sucessos de Marília, desde o icônico “Infiel” até um dos seus últimos lançamentos, ‘Esqueça-me se for capaz’”, explicou a cantora Larissa Fidelis para a reportagem.

Com 13 anos de parceria, Larissa e Mariana afirmam que, ao longo desse tempo, cresceram e amadureceram tanto como pessoas quanto como artistas. “Foram anos alinhando ideias, sonhando o mesmo sonho e caminhando lado a lado. Isso cria uma conexão e um entrosamento muito grande, tanto na hora de compor quanto de cantar”, destacam as cantoras.

Para elas, a chegada de Marília Mendonça mudou de forma profunda o cenário sertanejo. “Existe um antes e um depois de Marília Mendonça no sertanejo. Ela trouxe uma nova abordagem à música, com mais verdade e sentimento, explorando todas as facetas femininas – da mulher apaixonada à que se diverte com as amigas, da que trai até a que é traída”, afirmam. “Marília nos deixou um legado duradouro, abrindo portas para outras artistas mulheres, como nós, e mudando a forma como o público vê o papel da mulher no sertanejo”.

Não há como falar de Marília Mendonça sem evocar a emoção, e no tributo que será realizado em sua homenagem, a emoção será a principal protagonista. Larissa e Mariana, responsáveis por conduzir a noite e prometem uma experiência musical repleta de sensações e sentimentos intensos. As cantoras garantem que darão voz a todos os apaixonados pela “Rainha da Sofrência”, interpretando e sentindo cada letra e cada nota das músicas que marcaram a carreira de Marília.

“O legado de Marília Mendonça vai muito além da música. Ela mostrou ao longo de sua carreira que o talento e o trabalho duro, quando estão alinhados, podem proporcionar feitos jamais vistos. A importância de honra e amar a família, amigos, e a ter valores, e junto a tudo isso, de não deixar de viver e aproveitar os processos”, finaliza Larissa.

5 de novembro de 2021

Marília Mendonça, que faleceu em aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo, continua sendo uma referência para o sertanejo e para as novas gerações de artistas. Ela estava a caminho de um show em Caratinga (MG) quando o jato-taxi que a transportava caiu em uma cachoeira após atingir fios de alta tensão. Três anos depois, sua ausência ainda é sentida, mas sua música e legado permanecem vivos na memória dos fãs e nas vozes de artistas que a homenageiam.

A jornalista Roberta Martins é uma fã declarada de Marília Mendonça, e sua história como admiradora da cantora começou em janeiro de 2016, quando ouviu pela primeira vez a música “Sentimento Louco” na rádio. Encantada com a voz da artista, Roberta passou a segui-la nas redes sociais e desde então não deixou de acompanhá-la.

Em fevereiro do mesmo ano, teve a sorte de assistir ao seu primeiro show de Marília, uma experiência ainda mais especial por ter tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. “Abracei, conversei e pude ver o quanto ela era atenciosa com os fãs. Foi, de fato, inesquecível”, recorda Roberta, com a emoção ainda viva na memória.

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, segue a jornalista Roberta no Instagram e frequentemente interagia com ela, assim como com outras fãs da cantora. Para a jornalista, o dia em que soube da morte de Marília foi extremamente doloroso. Ela estava no trabalho quando recebeu a notícia e, visivelmente em choque, não conseguia acreditar no que acabara de acontecer.

“Quando a confirmação de que todos haviam falecido veio à tona, fiquei paralisada. Comecei a chorar e não parei até altas horas da madrugada. No evento de homenagem naquela noite, chorei do começo ao fim, como se tivesse perdido alguém da minha própria família. Durante muitos dias, me peguei perguntando o porquê de tudo aquilo. Fiquei meses sem conseguir ouvir suas músicas, mesmo depois de fazer uma tatuagem em sua homenagem. Foi só quando, em uma festa, tocou “Infiel” e eu comecei a chorar incontrolavelmente, que percebi que ainda não tinha superado a dor da perda”.

Roberta, explicou que, apesar de sentir uma grande vontade de participar do tributo à cantora, ainda não se sente preparada emocionalmente para o evento. “Eu sei que vou acabar ficando mal, pois até hoje é difícil para mim ouvir as músicas dela. Ela era única, uma mãe maravilhosa, uma filha carinhosa e uma artista incrível, que sempre tratou os fãs com muito carinho”, confessou.

Para Roberta, Marília sempre foi e continuará sendo uma das maiores artistas que o Brasil já conheceu. Mesmo com a dor da perda, a jornalista tem a certeza de que o tributo será um evento lindo, repleto de boas lembranças da cantora que, partiu cedo demais.

Serviço

O tributo á Marília Mendonça será realizado no dia 9 de novembro de 2024, no Sunset Growler Station, — Avenida Afonso Pena, 5668 Chácara Cachoeira, das 18h às 23h30. Os ingressos estão disponíveis em três lotes: 3º lote por R$ 50,00 (+ R$ 5,00 taxa) e 2º lote por R$ 40,00 (+ R$ 4,00 taxa), com parcelamento disponível.

