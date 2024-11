HO, HO, HO, Feliz Natal! Chegada de Papais Noéis em Campo Grande marca início das celebrações natalinas

De santo a bruxa, cristão a pagão, uma das figuras mais adoradas e conhecidas, principalmente pelas crianças, é o Papai Noel. A sua origem, no entanto, remonta a diversas tradições. No passado, o “Velho Inverno” era um senhor que, ao pedir comida, recompensava os generosos com um inverno mais ameno. No século IV, surgiu São Nicolau, um monge conhecido turco por sua generosidade, celebrado em 6 de dezembro, e cuja história desenvolveu o Papai Noel.

Além das tradições cristãs, as influências pagãs também foram desenvolvidas para o mito: no norte da Europa, ele é associado a Odin, que distribuía presentes no solstício de inverno. Na Itália, a bruxa Befana visita crianças na noite de 5 para 6 de janeiro, Dia de Reis. No entanto, o Papai Noel moderno com roupas vermelhas foi popularizado em 1931 pela Coca-Cola, através do cartunista Haddon Sundbloom, consolidando sua imagem atual.

Ele também vem para CG!

A bordo de uma Silverado vermelha, o bom-velhinho saiu da Casa da Cultura, na Avenida Afonso Pena, e percorreu as ruas Pedro Celestino, XV de Novembro, Calógeras, Fernando Corrêa da Costa, Ernesto Geisel, 26 de Agosto, 14 de Julho, Antônio Maria Coelho, 13 de Maio, Barão do Rio Branco, 13 de Junho, Marechal Rondon, Euclides da Cunha, Bahia, Mato Grosso, Nortelândia e Paulo Coelho Machado, desembarcando às 18h30 no Shopping Campo Grande. Além disso, o percurso foi realizado acompanhado por cerca de 30 crianças da EMEI Ayd Camargo, que passearam de City Tour com personagens natalinos.

Na decoração são mais de 32 mil lâmpadas de LED na área externa, incluindo um arco de estrelas visível de fora. Laços e um letreiro comemorativo complementam a decoração, transformando o prédio em uma caixa de presentes iluminada. Após o desfile pela cidade, o Papai Noel chegou ao shopping em cortejo pelos corredores, acompanhado de orquestra, assistentes e banda.

Com o ‘Natal dos Ursos Confeiteiros’, onde réplicas de simpáticos ursos preparam sua ceia natalina em uma cozinha repleta de guloseimas em uma área de 340 m² na praça de eventos.

“Trouxemos uma decoração sofisticada, com ursos que tornam o espaço ainda mais bonito e aconchegante. Queremos evidenciar que são 35 Natais com a família campo-grandense”, revelou a gerente de Marketing, Gabriella Alves. As crianças poderão tirar fotos com o Papai Noel em sua poltrona, e a novidade é que os pets também poderão pedir presentes ao bom velhinho.

A decoração conta com brinquedos como escorregador, gira-gira e gangorra, sendo este último adaptado para PCD, todos gratuitos. O local também oferece um trenzinho que circula pela confeitaria encantada. A novidade é um balanço giratório no estilo “chapéu mexicano”. Para essas brincadeiras, o custo é de R$ 30 por brinquedo ou R$ 50 para um combo das duas atrações. As crianças devem ter altura máxima de 1,30 m para participar.

Pátio Central

Aliando a festa de natal e solidariedade, o Papai Noel também chegará no centro de Campo Grande, neste sábado (9), às 16h30. E ele chega de forma nada tradicional: descendo pelo rapel, em um espetáculo repleto de luz e emoção para todos. A chegada de Papai Noel marcará também o início da Campanha Magia do Natal, com muitas surpresas e ações especiais para toda a família.

“A ideia é fazer com que nossos clientes vivenciem a magia do Natal de forma inesquecível, como sempre fazemos, com nosso diferencial: uma tarde repleta de atrações e muita emoção,” comenta Wesley Araújo, Coordenador de Marketing do Pátio Central Shopping.

Os brinquedos arrecadados serão distribuídos para o Projeto Criança Feliz, que cuida de pequenos em situação de vulnerabilidade.

A programação contará com apresentações musicais, corais e shows, criando uma atmosfera encantadora e festiva para todos. Mais informações sobre a programação e a Campanha Magia do Natal, disponíveis nas redes sociais: @patiocentralshopping.

Bosque dos Ipês

Também no sábado, o shopping Bosque dos Ipês está com programação natalina especial, a partir das 15h, na Praça de Eventos. A chegada do Papai Noel começará às 17h com saída do cortejo da concessionária Hyundai, na Avenida Ceará. O desembarque no shopping está previsto para às 18h, com desfile pelos corredores convidando a todos para viver essa temporada mágica.

Esse ano o bom velhinho será recebido com apresentação da Banda Militar do Exército, sequência de coreografias de ballet dos grupos Reverence e Catarina Marquesi, crianças do grupo Sakura, personagens e Banda do Maestro Waldomiro.

“O Natal do Bosque é um Natal encantado. Nós nos preocupamos sempre em proporcionar uma programação onde todos se sintam acolhidos e possam desfrutar de tudo que a época mágica do ano traz”, afirmou João Guilherme, superintendente do Bosque.

Norte Sul Plaza

O bom velhinho já tem data e hora em que chegará ao shopping Norte Sul Plaza. A chegada será durante o feriadão da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, a partir das 16h.

Além da chegada do Papai Noel, a data também marca a inauguração da Decoração Musical de Natal do centro comercial, que já se prepara para a época mais aguardada do ano. A data também será marcada por várias apresentações culturais, entre elas o Bassetto Ballet, que apresentará uma valsa especial de Natal. O Coral A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, formado por crianças e jovens, cantará músicas natalinas.

A gerente de Marketing do Norte Sul Plaza, Anna Carolina Zimmermann, fala que a data foi preparada pensando nos clientes do shopping. “A chegada do Papai Noel e a inauguração da Decoração Musical de Natal são momentos que preparamos com muito carinho para encantar as famílias que visitam o Norte Sul Plaza. Pensamos em cada detalhe para oferecer uma experiência mágica, ainda mais agora que o shopping está de cara nova”, afirmou.

Por Carolina Rampi

