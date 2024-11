Exposição e Oficinas acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo

A exposição “Entre o céu e a terra”, parte do projeto Arte nas Estações, está no Centro Cultural José Octávio Guizzo até 07/12, com curadoria de Ulisses Carrilho e 87 obras de 19 artistas autodidatas que exploram fato e ficção, unindo representações pictóricas de crenças religiosas e místicas à reflexão sobre como a fé sustenta a ideia de “um povo brasileiro” e sua persistência. A narrativa é entremeada por versos da música popular brasileira.

EXPOSIÇÃO ENTRE O CÉU E A TERRA

Horários de visitação: terça a sábado, das 9h às 18h (quinta, horário estendido até as 20h).

Entrada: gratuita.

Classificação: livre.

OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE COLARES E GUIAS

A história das miçangas segundo a pesquisadora Els Lagrou são verdadeiras pérolas de vidro, presentes desde a antiguidade em culturas da Ásia Ocidental, Mesopotâmia e Egito são utilizadas para elaboração de joias e adereços corporais. As contas de vidro se tornaram populares e acessíveis e foram utilizadas como moeda de troca até à Idade Média quando a Igreja Católica desestimula o uso e produção de adereços feitos de contas de vidro. Só retoma a prática nos cultos marianos e no uso das contas do rosário, costume religioso também presente nas culturas hindu e islâmica. Com o início das grandes navegações e a dominação colonial que expropriou e impôs a cristianização a povos de América, África e Ásia as contas de vidro são novamente introduzidas como elementos de troca com os povos recém-contatados nas colônias. Apropriadas pelas culturas as contas de vidro, porcelana e posteriormente materiais sintéticos – tornam-se presentes como elemento de adorno corporal e ritual. Suas dimensões de sagrado manifestam-se nas religiões de matrizes africanas como na umbanda e candomblé. Nessa oficina os participantes são convidados a confeccionar seus próprios adereços de miçangas (colares, pulseiras e guias) enquanto conversam sobre travessias, religiosidade, ressignificação e resistência.

Dia: 09 de novembro (sábado).

Horário: das 9h às 10h30.

Entrada: gratuita.

Classificação: livre (vagas limitadas – sujeito a lotação).

OFICINA COM A ESCRITORA SARAH MURICY

A escritora Sarah Muricy, autora dos livros infanto-juvenis “O Reino Mágico dos Orixás” e “João e Yoyo: em ser livre para crer” conduz uma oficina voltada para todos os públicos e nos convida a um mergulho profundo pela literatura dos Orixás e das tradições de matrizes africanas tão presentes na exposição e nas pinturas de Odoteres Ricardo de Ozias. O caminho desta partilha será composto por leitura de contos e poemas, apreciação de músicas, fazer artístico-visual e diálogos sobre a importância de abraçar as diferenças e ser tolerante.

Dia: 09 de novembro (sábado).

Horário: das 14h às 16h

Entrada: gratuita.

Classificação: livre (sujeito a lotação).

Todas as atividades acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo (rua 26 de agosto, 453, centro). Mais informações em www.artenasestacoes.com.br.

