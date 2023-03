HBO Max aumenta preço da assinatura no Brasil no fim do mês

O HBO Max, serviço de streaming popular por transmitir jogos da Champions League e séries como The Last of Us, informou nesta semana que aumentará o preço de sua assinatura mensal no Brasil para R$ 34,90 no plano multitelas, anteriormente disponível por R$ 27,90.

Conforme e-mail enviado para assinantes, a partir de 30 de março o valor da assinatura mensal da HBO Max aumentará no Brasil tanto para usuários novos quanto para os atuais. “Este ajuste nos permitirá investir ainda mais em uma variedade de conteúdos de alta qualidade e novas produções para nossa audiência.”

Para quem assinou com desconto de 50%, enquanto a assinatura for mantida as condições seguem as mesmas, e o desconto será aplicado sobre o valor vigente.