Frigorífico oferece vagas para pessoas com deficiência em Bataguassu

A Marfrig, abre 20 vagas de emprego em unidade de Bataguassu, no interior de Mato Grosso do Sul. Entre as funções disponíveis estão auxiliar operacional, magarefe, faqueiro e serrador, com oportunidades também para pessoas com deficiência na função de auxiliar operacional.

Os selecionados terão benefícios como refeitório no local, vale-alimentação e seguro de vida. As inscrições estão abertas e vão até 31 de março, com processo de seleção ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, no endereço Rodovia BR 267, KM 35, Sem Número – Bataguassu/MS.

Os interessados devem levar currículo, documentos pessoais e uma caneta.

