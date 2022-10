Halloween deve movimentar mais de R$ 1,5 milhão em Campo Grande

Nos últimos anos, o Halloween, ou Dia das Bruxas para os brasileiros, têm se tornado tradição no país e entrado para a lista de datas lucrativas para o comércio. A festa mobiliza diversos setores do comércio e serviço, como bares e lojas de fantasias e doces. Para 2022 a expectativa é que a data movimente mais de R$ 1,5 milhão em Campo Grande.

Titular da Sidagro (Secretatia de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócios (Sidagro), Adelaido Vila, destaca que o Halloween já se tornou tradição e entrou para a lista de de datas que movimentam o comércio.

“O comércio tem grandes datas como o Dia das Mães, dos Pais, o Natal, e a cada ano, o Dia das Bruxas, se fideliza como mais um período para o comércio explorar e melhorar suas cifras”, ressaltou.

Anualmente, a servidora pública estadual Samira Silva, organiza uma reunião entre amigos para celebrar a data e não economiza na decoração. “Sempre nos organizamos, fazemos decoração, nos fantasiamos, até as comidas são temáticas”, explica.

Dados da FCDL-MS (Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) estimam que as vendas para Halloween devem movimentar mais de R$ 10 milhões, desse total, R$ 1,5 milhão é apenas em Campo Grande.

Para a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, a data tem ganhado espaço no comércio do Estado proporcionando novas opções de venda.

“Não é uma data da cultura brasileira, mas aos poucos tem se tornado uma data significativa por causa do processo de globalização das culturas”, enfatiza.

O Halloween é uma celebração popular comemorada anualmente no dia 31 de outubro, na data é tradição que as pessoas usem fantasias para celebrar em festas temáticas, já as crianças costumam sair nas ruas para pedir doces.

