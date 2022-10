Homem é morto com faca de serra pela própria esposa

Um homem identificado como Wllington Maris Coxev, de 23 anos, foi morto na madrugada deste sábado (29), com uma facada no tórax. A esposa é a principal suspeita, uma mulher de 23 anos que ainda não foi identificada. O crime aconteceu no Jardim Colúmbia e a filha do casal, uma criança de um ano teria presenciado a cena.

Os dois estavam juntos há três anos. Após cometer o crime, a mulher teria informado parentes e dito que o marido cometeu suicídio. Porém, de acordo com a família da vítima, a história não foi aceita pois a suspeita já teria apresentado comportamentos agressivos antes.

Segundo informações, o casal estaria bebendo fora de casa. Já em casa, durante a madrugada, os dois começaram uma briga e a autora se trancou no banheiro da residência em posse de uma faca de serra.

A vítima então teria esperado do lado de fora do banheiro, também com uma faca. A mulher disse a polícia que o marido havia a ameaçado, dizendo “hoje é eu ou você”. Ela teria colocado a faca na altura do peito, momento que o homem avançou contra a esposa e a faca o atingiu bna altura do tórax. Ele chegou a ser levado para uma unidade de saúde mas não resistiu.

A mulher foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. A família da vítima aguarda a liberação do corpo pelo IML (Instituto Médico Legal). O crime segue em investigação.

Leia também: VÍDEO: Homem é executado na frete da esposa e filha em posto da Capital