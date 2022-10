Sextou com drink beijo do vampiro para o Halloween

O dia das Bruxas, comemorado no dia 31 de outubro, chama a atenção pela comemoração: festas com temáticas de terror. Para assustar e divertir os convidados e amigos, veja a receita de um drinks especial, que chama a atenção para a decoração!

Drink beijo do vampiro

Ingredientes:

30 ml de vodka

90 ml de suco de cramberry

15 ml de licor de framboesa

10 ml de suco de limão

Cubos de gelo a gosto

Olhos de gelatina para decorar

Modo de Preparo:

Na coqueteleira, coloque a vodka, o suco de cranberry, o licor de framboesa, o suco de limão, feche e agite bem. Despeje em um copo com gelo e decore com dentaduras de gelatina. Agora é só servir.

Para decorar as bebidas, é possível fazer uma receita de olhos de gelatina:

Ingredientes:

2 envelope de gelatina sem sabor e incolor

1/2 xícara de chá de água

1 gota de corante alimentício (da cor que você quer fazer o olho)

Bolinhas de chocolate (amendoim, confete marrom ou alguma fruta pequena e redonda)

1/2 lata de leite condensado

1/2 caixa de creme de leite

1 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de água

Modo de Preparo:

Reúna todos os ingredientes; Hidrate a gelatina com a água e leve para o micro-ondas por 30 segundos para dissolver; Adicione a gosta de corante e misture bem; Coloque um pouco da gelatina no fundo de forminhas de trufas (ou forminhas de gelo redondo) e leve para o congelador por 3 minutos; Acrescente as bolinhas de chocolate em cada forminha, acomodando bem no meio da gelatina. Reserve; Hidrate a outra gelatina e leve para o micro-ondas por 30 segundos; Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite e a gelatina dissolvida; Com uma colher, vá despejando essa mistura do liquidificador por cima das gelatinas com o chocolate, até encher a forminha; Leve para a geladeira por cerca de 30 minutos; Desenforme e sirva. Bom apetite!