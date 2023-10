Halloween: Confira indicações de animações de terror

Dia 31 de outubro é comemorado o Halloween, ou Dia das Bruxas. Nos Estados Unidos, as crianças saem fantasiadas nas ruas pedindo doces de porta em porta. Mas, já que não temos essa tradição aqui, você pode aproveitar a data para assistir alguns filmes de terror em formato de animação e talvez relembrar um pouco a sua infância.

Confira abaixo algumas indicações:

Coraline e o Mundo Secreto

Coraline é uma garotinha de cabelo azul que acabou de se mudar para uma casa antiga com os seus pais. Por ser muito curiosa, a menina resolve dar um passeio para conhecer melhor o local. E, durante a noite, Coraline encontra uma passagem secreta que a leva para um mundo paralelo onde tudo parece melhor do que o mundo real.

A Casa Monstro

Um velho ranzinza, uma casa que parece mal assombrada e três crianças curiosas. Com a chegada do Halloween, as crianças percebem que seu Epaminondas está cada vez mais bravo e super protetor com a sua casa, e após investigar o local, a criançada percebe que aquilo não é apenas uma casa.

A Noiva Cadáver

Victor está muito ansioso com o seu casamento com a belíssima Victoria. Enquanto Victor ensaia seus votos, ele deixa a aliança cair e acaba ficando preso em matrimônio com uma noiva cadáver após o anel entrar no dedo da falecida por engano.

O Estranho Mundo de Jack

Jack Skellington é o representante do feriado do Halloween. Cansado de sempre fazer a mesma coisa e só comemorar a mesma festividade, Jack resolve dar um passeio entre as datas festivas, quando ele conhece o natal e gosta do clima natalino. Jack, então, resolve sequestrar o Papai Noel e trazê-lo para o mundo do Halloween.

Paranorman

Norman é um garoto que consegue ver e falar com os mortos, mas ninguém acredita nele. Após seu tio falar que a cidade está enfeitiçada por uma maldição que foi jogada a anos atrás, Norman tenta quebrar o feitiço usando seus poderes, mas as coisas não saem como o esperado e os mortos voltam à vida.

