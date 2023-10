Seu Jorge promete verdadeira ‘farofa carioca’ na Capital

Com uma fusão de ritmos que vão do choro ao samba e da MPB ao soul, o multitalentoso Seu Jorge chega à Capital. Nesta quarta-feira (1º), véspera de feriado, o espaço de shows do Bosque dos Ipês será o palco de um autêntico baile show, que encantará o público com hits, como “Carolina”, “Pessoal Particular” e “Quem não Quer Sou Eu”. O evento está programado para iniciar às 20h. Os ingressos variam conforme o lote e podem ser comprados pelo site oficial. Conforme a organização do evento, há três opções de ingressos, todos com direito a open bar.

Ator consagrado e premiado, cantor, compositor e instrumentista, o multiartista Seu Jorge é o talento de renome nacional e projeção internacional que sobe ao palco do Bosque Expo nesta semana. Promovendo uma verdadeira “farofa carioca” em terra sul-mato- -grossense, o repertório do show é um prenúncio de uma apresentação dançante, mas, sensível o suficiente para arrebatar o coração dos fãs, que, inclusive, estão ansiosíssimos.

Para a bailarina e coreógrafa Anny Costa, o encanto pelos talentos de Seu Jorge iniciou logo no filme “Cidade de Deus” (2002) quando o cantor interpretou o inesquecível personagem Mané Galinha. “Tudo começou no filme ‘Cidade de Deus’. O personagem Mané Galinha já me encantou pelo timbre da voz dele, e a entrega para interpretar o personagem, despertou a minha curiosidade por saber mais, mas na época era um pouco mais difícil o acesso a informações instantâneas como hoje. Mas passaram uns aninhos e eu tive a feliz coincidência de estar na edição do Planeta Atlântida [um dos maiores festivais de música do Sul]. Foi 2013, em que pude vê-lo cantando. Aí, pronto, era o que precisava para me tornar fã dessa voz tão poderosa”, declara Anny.

Premiado com três estatuetas do Grammy Latino, o cantor é aclamado por seus trabalhos excepcionais, como o disco “CRU”, álbum que foi lançado também no Japão em 2005, onde angariou diversos fãs. O sucesso de “CRU” foi tamanho que não conquistou só o Japão, mas também editoriais das revistas “Rolling Stones”, “Elle France”, “Vogue France”, além de participações em programas televisivos. Além disso, é incluso ao trabalho o sucesso “Tive Razão”, com um videoclipe gravado em Roma, com a participação de renomados atores estadunidenses, como Bill Murray e Willem Dafoe. Irreverente e com uma trajetória impressionante, essa é a segunda vez que Seu Jorge vem a Campo Grande. Anteriormente, em 2009, no extinto projeto “MS Canta Brasil”, o cantor encantou a Capital e arrebatou mais uma vez o coração de Anny.

“Em 2009, ele cantou no nosso ‘MS Canta Brasil’ e lá estava eu, empolgadíssima. Nessa mesma data, tive a felicidade de estar com ele em uma festa organizada para ele por amigas que eram donas de um dos locais mais legais da cidade. Nesse local, tive a felicidade de poder abraçá-lo e ter um bom bate-papo. Ali eu entendi o porquê eu era fã. Ele, além de super talentoso, é um pensador, daqueles que te fazem refletir e ir longe. É um querido e muito ‘gente como a gente!’”, exclama a coreógrafa.

Multitalentoso

Seja em casa, no churrasco, no trânsito, ou em um baile show, Seu Jorge é dono de hits contagiantes, que rompem fronteiras e levam muito do Brasil pelo mundo afora. Tanto é que, pela perspectiva internacional, o cantor tornou- -se reconhecido como um dos maiores representantes da música brasileira, no palco da “BBC”, no programa do apresentador Jools Holland. Cantor, compositor e multi-instrumentista de MPB, R&B, samba e soul, conquistou milhares de fãs e já esgotou ingressos nas principais casas de espetáculos por onde se apresentou. Com Anny, Seu Jorge também é sucesso de bilheteria, principalmente quando lançou a composição “Seu Olhar”.

“A música que eu amo é ‘Seu Olhar’ (foi enviada a mim por uma grande paixão) e ficou marcada na minha vida. Amo esta música, amo ser fã desse artista multitalentoso. O show do Seu Jorge promete ser mais uma vez memorável, e agora, talvez em uma versão mais madura minha, eu não vá chorar. A quem estou enganando? Assim que ele entrar, as lágrimas de alegria irão rolar”, revela a fã.

A trajetória brilhante de Seu Jorge também é marcada por parcerias de sucesso, tanto no audiovisual quanto na música. Seu timbre e sua música já levaram o cantor ao universo meticuloso e simétrico do diretor Wes Anderson. Em “A Vida Marinha de Steve Zissou” (The Life Aquatic with Steve Zissou), trabalho desenvolvido por Anderson em 2004, Seu Jorge, além de participar do longa, lançou, no mesmo período, o álbum “The Life Aquatic”, em que reinterpretou músicas do aclamado David Bowie. Contudo, para o músico campo- -grandense Wagner Chaves, o trabalho em parceria com a Ana Carolina foi o que mais conquistou sua admiração.

“Minha música favorita, que eu acho que me marcou bastante, foi uma em parceria com a Ana Carolina, que, na verdade, é uma versão, a música ‘É isso aí’. Achei a interpretação dele excelente, assim como o lado instrumentista, é muito bom. Aquele DVD que ele fez juntamente com a Ana Carolina mostrou justamente esse lado. Mas, infelizmente, eu nunca fui a um show dele, ainda. Espero realizar essa vontade nesse show, que vai acontecer em Campo Grande. Acredito que será um show surpreendente, em que ele vai cantar os grandes sucessos. Espero que seja uma experiência única”, anseia Wagner.

Seu Jorge se define como um cantor e compositor popular que gosta de inúmeros gêneros musicais, mas com paixão voltada ao samba. Em reportagem, o multiartista afirma que “o samba é a nossa verdade, nossa particularidade, é nossa medalha de ouro, nosso baluarte, nosso estandarte brasileiro”. Entretanto, seu baile promete uma miscelânea de ritmos, anunciando ser aquela fusão de brasilidades que seu público tanto gosta. Hits como “Burguesinha”, “Mina do Condomínio”, “Zé do Caroço”, “Amiga da Minha Mulher”, “Tive Razão”, entre outras, compõem o repertório do baile show. As portas do Bosque Expo serão abertas às 20h, sendo que Seu Jorge sobe ao palco às 22h. Os ingressos variam de R$ 160 a 3,2 mil reais e podem ser adquiridos pelo site www.seujorgecampogrande.com.br, e também na Loja Mr Suits, localizada na rua Rio Grande do Sul, 654, ou na 067 Vinhos, no Shopping Campo Grande.

Por – Ana Cavalcante

