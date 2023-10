Limpeza, segurança e transporte: prefeitura realiza mutirão para Dia de Finados

Aproximadamente 30 mil pessoas irão passar pelos cemitérios públicos de Campo Grande amanhã (2), para as homenagens ao Dia de Finados. Para receber a população, mutirões de limpeza, organização, segurança e transporte são realizados esta semana.

Além disso, devido as altas temperaturas da cidade, o horário de abertura dos cemitérios será adiantado para às 6h, com fechamento às 17h.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) atenderá todos os cemitérios antes, durante e depois do feriado, com 22 viaturas entre motos e carros e um efetivo de 70 servidores e drone atuando na prevenção de vandalismo, furto e na segurança da população, dentro dos cemitérios e no controle de trânsito no entorno.

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) irá intensificar a fiscalização nos cemitérios a partir de amanhã, 31 de outubro. Com as medidas adotas pela Prefeitura Municipal serão garantidos espaços, devidamente demarcados, para o uso dos vendedores ambulantes sem que obstruam a passagem de pedestres e veículos, a partir de 60 metros da entrada de todos cemitérios públicos.

Limpeza

Desde a semana passada, as equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) estão nos cemitérios Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião, com um mutirão nos cemitérios públicos da Capital. A limpeza, roçada e pintura do meio-fio nos três cemitérios foram concluídos e nesta semana, as equipes permanecem nesses locais para a retirada dos entulhos deixados com as reformas dos túmulos feitos pelos familiares que têm parentes enterrados nesses cemitérios.

Além dos serviços de limpeza e benfeitorias da administração, capela e vias de acesso ao público, serão disponibilizados banheiros químicos à população. Esta é a primeira vez que todos os cemitérios recebem uma grande equipe para fazer desde a capina e limpeza bem como manutenção da administração e capela. Além disso, todo o sistema elétrico está passando por manutenção, o que não ocorreu em anos anteriores.

Transporte

O transporte terá uma programação especial na quinta-feira. A tarifa do transporte coletivo será 60% mais barata em Campo Grande aos usuários portadores do Smart Card/Cartão Cidadão que vão pagar R$ 1,75. A tarifa diferenciada é exclusiva para essa modalidade, não abrangendo o PegFácil.

No Dia de Finados, as linhas 051, 061, 070, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 515, 517, 520, 522, 101, 110, 115, 302, 319, 408 e 416 seguirão um horário de funcionamento similar ao dos sábados. Além disso, serão adicionadas três novas linhas para atender aos cemitérios do Pênfigo, Santo Amaro e Santa Carmélia, que são as linhas 318, 400 e 403.

No feriado também será reforçada a fiscalização, com o objetivo de supervisionar, orientar e regular o trânsito nos cemitérios, garantindo maior segurança e fluidez.A Agetran alerta a população da importância em manter a atenção redobrada nestes dias, onde há maior fluxo de veículos e pedestres nas regiões dos cemitérios, para evitar transtornos e acidentes.