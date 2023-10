Sexta-feira 13: confira indicações de filmes e jogos para apreciar nessa data

Sexta-feira 13 é considerado um dia de azar para uns, mas, para os aficionados por terror, essa é a data perfeita para assistir filmes ou jogar jogos do gênero.

O motivo da data ser considerada um dia macabro ou de pouca sorte não tem explicações nem origens definidas, apenas suposições sobre o seu surgimento. Em algumas culturas, o número 13 é considerado um número que traz azar, tanto que alguns prédios em países como os Estados Unidos ou o Japão não possuem o décimo terceiro andar.

Se você não é supersticioso ou é fã de terror, confira abaixo algumas indicações para curtir a data de hoje:

Filmes em cartaz

A Feira 2

A Freira 2 traz a continuação da história iniciada no primeiro filme. Após o suicídio de uma freira num convento da Romênia, o lugar passa a manifestar uma energia maligna. Um padre e uma freira são enviados ao local para investigar e fazer a purificação do lugar, entretanto, eles descobrem que coisas piores e um mal muito maior está ali. Nessa sequência, a irmã Irene volta a cena novamente após um padre ser assassinado. E mais uma vez a freira tem que lutar contra o seu maior inimigo para trazer a paz a cidade.

Jogos Mortais X

Jogos Mortais é uma extensa franquia de filmes de terror gore. Neste novo longa, o assassino Jigsaw após passar um longo período doente viaja até o México para participar de um projeto experimental de cura para uma doença que está lhe acometendo. Entretanto, ao chegar lá, ele descobre que tudo não passa de um golpe para arrancar dinheiro das pessoas. Movido pelo ódio e já experiente na arte da vingança, Jigsaw cria diversas armadilhas para acabar com os trambiqueiros da forma mais sádica possível.

O Exorcista – O devoto

Em uma sequência do clássico O Exorcista de 1973, esse novo longa traz uma história bem parecida com a original. Após duas crianças se perderem numa floresta e voltarem três dias sem memória, Victor, o pai de uma das crianças, tem que tomar atitudes extremas ao perceber que sua filha está apresentando comportamentos anormais. Para livrar sua filha do mal, Victor vai atrás da única pessoa viva que já presenciou algo parecido.

Filmes

Halloween

Sequência clássica de filmes slasher, após passar anos num sanatório por ter matado sua própria irmã, Michael Myers se tornou um assassino silencioso e impiedoso. Myers é um stalker que observa bem a rotina de suas vítimas antes de atacá-las.

A franquia Halloween possui 13 filmes.

Histórias assustadoras para contar no escuro

Um grupo de adolescentes invade uma casa abandonada conhecida por ser mal assombrada. Lá, uma das garotas pega um livro empoeirado e o leva para casa. O que ela não sabia é que as histórias contadas no livro estão se transformando em contos clássicos de terror enquanto cada um de seus amigos é a vítima da vez.

Jogos

Friday the 13th the game

Esse game é inspirado na clássica franquia de filmes Sexta-Feira 13. No jogo, um grupo de amigos está curtindo uma noite num acampamento quando Jason, o assassino da serra-elétrica, aparece repentinamente e mata um deles. Os jogadores têm que vasculhar os chalés em busca de itens para se defender e que possam ajudá-los a escapar o mais rápido possível enquanto Jason os caça impiedosamente.

The Texas Chain Saw Massacre

Esse jogo também é inspirado em um filme de mesmo nome. No game, quatro amigos são sequestrados por uma família de assassinos canibais, e o seu objetivo é escapar da casa onde moram os três killers (assassinos). Além dos perigos iminentes, o tempo corre contra os sobreviventes, então os jogadores tem que ser rápidos para que a sua vida não se esvaia antes que eles fujam.

Dead By Daylight

Neste survival, os jogadores precisam consertar cinco geradores para conseguir abrir os portões e escapar dos cenários de terror, entretanto, o killer não vai tornar isso um trabalho fácil. DBD tem uma muitas opções de assassinos, e cada um tem habilidades bem distintas. Além disso, os killers são inspirados em filmes de terror famosos, como Michael Myers da franquia Halloween, Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo, Pinhead de Hellraiser e Pyramid Head e Nurse da franquia de filmes e jogos Silent Hill.

