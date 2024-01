Guilherme Arantes canta dia 23 de março no Palácio Popular da Cultura

O cantor, músico e compositor Guilherme Arantes comemorando 48 anos de estrada, estará realizando no dia 23 de março (sábado), às 21 horas no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande. Os ingressos estarão a venda a partir da próxima segunda-feira (22), no Stand Comper Jardim dos Estados e no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Este ano, o artista está completando 48 anos de carreira, sendo considerado um dos maiores compositores da música brasileira. Como parte do projeto “Mestres da Canção”, o show intitulado “Guilherme Arantes – 48 anos de Sucesso”, celebrará essa trajetória vitoriosa neste dia 23 de março aos sul-mato-grossenses, fando uma retrospectiva de todos os seus grandes sucessos.

Com 27 álbuns lançados, o artista tem músicas gravadas por Roberto Carlos, Maria Bethânia, Elias Regina, Caetano Veloso, Gal Costa, entre outros. Em sua coleção de sucessos, estão Planeta Água; Amanhã; Cheia de Charme; Meu Mundo e Nada Mais; Um dia, Um Adeus; Lindo Balão Azul, Deixa Chover, Lance Legal, Pedacinhos e Brincar de Viver”. Em 2020, Guilherme se mudou para Ávila, cidade medieval na Espanha. Lá estudou orquestração e música barroca, influenciando o seu último álbum, ” A Desordem dos Templários” (2021).

