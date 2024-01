Bonnie e Clyde Pantaneiros: Casal é preso após receptação de jóias em Campo Grande

Uma operação conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande culminou, nesta quinta-feira, 18 de janeiro, na recuperação de joias furtadas que estavam sendo comercializadas em uma loja na capital. Os proprietários do estabelecimento foram detidos em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Segundo informações apuradas, as joias foram anunciadas em uma rede social pelo casal B.L.A.P. (25 anos) e Y.P.D.S. (29 anos). A unidade policial, por meio de trabalho investigativo, identificou a localização da loja e procedeu à apreensão de três correntes, uma pulseira e um anel.

Durante o questionamento acerca da origem das joias, o casal informou ter adquirido as peças por aproximadamente R$ 11 mil de um indivíduo com extensa ficha criminal, conhecido no meio policial. Diante dessa declaração, os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde a prisão foi formalizada.

A ação policial visa coibir práticas ilícitas relacionadas à receptação de itens provenientes de furtos, fortalecendo a atuação da polícia na preservação da ordem pública e na repressão aos crimes patrimoniais. Os detalhes do caso serão aprofundados durante a investigação, assegurando a devida apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos de acordo com a legislação vigente.

