Campo Grunge: Evan Dando, vocalista do The Lemonheads fará show exclusivo na capital

Campo Grande, muitas vezes esquecida no circuito de artistas internacionais no Brasil, está prestes a vivenciar um momento único com a chegada de Evan Dando, o carismático vocalista da icônica banda grunge The Lemonheads. Evan, que recentemente escolheu o Brasil como seu novo lar, prepara uma apresentação exclusiva na Cidade Morena, marcada para o próximo dia 14, na Estação Cultural Teatro do Mundo.

O movimento grunge, que teve seu auge nos anos 90, foi caracterizado pela fusão de elementos do punk, do rock alternativo e do heavy metal, e marcou uma geração com suas letras introspectivas e riffs de guitarra intensos. The Lemonheads, liderados por Evan Dando, foram figuras proeminentes desse movimento, conquistando fãs ao redor do mundo com hits como “It’s A Shame About Ray”, “Big Gay Heart”, “Into Your Arms” e a memorável cover de “Mrs. Robinson”.

A escolha de Evan Dando por Campo Grande para sua apresentação exclusiva adiciona um toque especial à experiência, rompendo com a expectativa de que grandes eventos musicais se concentrem apenas nas metrópoles brasileiras mais tradicionais. Nas redes sociais, fãs expressam ansiedade pela performance, com clamores para que o artista inclua outras cidades em sua turnê pelo país.

Evan, que já se apresentou em São Paulo, escolheu Campo Grande não apenas pela sua beleza natural e calor humano, mas também por razões pessoais. Namorado de Antônia Teixeira, videomaker e filha do renomado músico Renato Teixeira, Evan explora as raízes culturais da região, absorvendo a riqueza da música sul-mato-grossense.

Serviço

O show está marcado para o dia 14 de dezembro, às 20 horas, na Estação Cultural Teatro do Mundo, localizada na rua Barão de Melgaço, 177. A abertura ficará por conta da banda regional Os Alquimistas.

Os ingressos, no valor de R$50, podem ser adquiridos pelo WhatsApp (67) 996969774. Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil do Teatro do Mundo no Instagram.

Com informações da Assessoria