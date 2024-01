Justiça Itinerante estreia atendimento no Jardim Campo Belo

Na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro, a Justiça Itinerante chega pela primeira vez na região do bairro Jardim Campo Belo. O ônibus da Unidade II estará estacionado na Rua Gualter Barbosa, esquina com a Rua Costa Rica, em frente a Escola Estadual Ada Teixeira dos Santos Pereira, onde atenderá, das 7 horas às 11h30, gratuitamente a população local.

As unidades móveis da Justiça Itinerante de Campo Grande retomaram seus serviços no último dia 15 com a inclusão dos bairros Jardim Campo Belo e Pioneiros em sua rota. Com isso, 18 regiões da capital passaram a ser abarcadas pelos dois ônibus de atendimento. Na quarta-feira, dia 17, a Unidade I estreou as visitas ao bairro Pioneiros, facilitando o acesso dos moradores da região à justiça.

O serviço gratuito também percorre as regiões do Aero Rancho, Coophavilla 2, Coronel Antonino, Dom Antônio Barbosa, Jardim Canguru, Jardim Noroeste, Moreninhas, Nova Campo Grande, Nova Lima, Novos Estados, Piratininga, Santo Amaro, São Conrado, Tiradentes, Universitário e Vila Nasser.

De segunda a quinta, os dois ônibus deslocam-se a bairros diferentes e atendem os cidadãos interessados no período da manhã (das 7 horas às 11h30).

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

