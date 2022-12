Grupo Ubu apresenta peça teatral na 8° Mostra Fulano di Tal

Neste sábado (17) e domingo (18), a companhia de teatro Grupo Ubu apresenta a peça teatral “Pelega e Porca Prenha na Mata do Pequi”. A apresentação será no Espaço Fulano di Tal, na Rua Rui Barbosa, às 20h. O ingresso pode ser pago pelo público, pelo valor que quiser contribuir.

A peça conta a aventura fantástica dos irmãos “Pelega” e “Porca Prenha” na mata do Pequi, onde eles se envolvem numa briga entre a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira, moradores do local. O espetáculo resgata aspectos e personagens da cultura popular de Mato Grosso do Sul.

A peça é parte da 8° ud do grupo de teatro campo-grandense Fulano di Tal, que iniciou em novembro e vai até 21 de dezembro. Ao todo, são oito espetáculos, apresentados por cinco grupos de teatro e dança.

Neste ano, a mostra teatral busca comemorar os quase 20 anos do Fulano diTal. Foram anos de produção e montagem de 17 espetáculos.

Confira a programação dos próximos dias:

17 e 18/12 (sábado e domingo)

PELEGA E PORCA PRENHA NA MATA DO PEQUI (UBU)

Às 20h

Classificação Livre

Espaço FdT

19/12 (segunda-feira)

OUTROS DOIS (FdT)

Transmissão on-line no YouTube do Grupo

Lançamento do MiniDOC

Às 20h

Classificação 14 anos

20 e 21/12 (terça e quarta-feira)

DO BEM-AMADO (FdT)

Às 20h

Classificação 14 anos

Espaço FdT

