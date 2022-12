Jovem é baleado quatro vezes pelo próprio primo durante briga

Um jovem ainda não identificado, de 25 anos, foi baleado quatro vezes pelo próprio primo, após uma discussão em sua casa na rua na Rua Tibagi, no Bairro Panorama, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde deste sábado (17) e segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o rapaz foi socorrido em estado grave.

Testemunhas que estavam na casa contaram aos socorristas que o jovem estava deitado em uma rede quando o primo dele, que mora no Jardim Noroeste, chegou. Por motivos ainda desconhecidos pelas autoridades, os dois iniciam uma discussão, e o jovem foi baleado.

Depois de atirar na cabeça, no abdômen, na coxa e no braço esquerdo da vítima, o autor dos disparos evadiu do local a pé. Segundo informações, a Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência.

O caso deve ser investigado como tentativa de homicídio.

