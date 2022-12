PMA resgata bugio ferido por linha de cerol em bairro da capital

Uma moradora, de 25 anos, encontrou um bugio (Alouatta seniculus) ferido próximo a sua residência, no bairro Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. Ela acionou a PMA (Polícia Militar Ambiental), que compareceu no local na tarde da última sexta-feira (16) e fez a captura do animal.

Conforme informações da PMA, o animal foi encontrado em cima de uma árvore. A equipe percebeu que a pata dianteira esquerda do bicho estava com fratura profunda, que havia sido feita por linha de cerol – material presente nas árvores do bairro.

Moradores da região relataram que é muito comum o uso deste material em pipas na região, com campeonatos de pipas que fazem uso de cerol, que já haviam gerado acidentes com animais na região.

O animal estava com dificuldades de locomoção e os ferimentos estavam infeccionados, que indicavam que o acidente não teria ocorrido ontem. A fêmea, conforme identificação feita pela PMA, foi encaminhada ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) e os médicos veterinários não descartam a possibilidade de amputação da perna.

Os bugios-pretos são animais que apresentam um dimorfismo sexual muito aparente. Enquanto os machos são pretos, as fêmeas e os jovens apresentam coloração bege/ castanho. Machos podem pesar por volta de 7 kg, enquanto as fêmeas chegam a 4,5 kg. P

ossuem caudas preênseis fortes, com parte sem pelos para prender melhor nos galhos, pendurando-se muitas vezes apenas pelo rabo. Estão entre os maiores primatas da América, medindo cerca de 30 a 75 cm de altura e a cauda tem de 40 a 80 cm.

