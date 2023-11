HP promoverá debate sobre documentário ‘Pantanal – Planície das Águas’ no Memorial

Neste sábado, 11 de novembro, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), por intermédio da Aegea Saneamento – Instituto Aegea e Ambiental MS Pantanal, promove diálogo sobre o documentário ‘Pantanal, a Planície das Águas’.

O encontro, que está inserido na programação do Festival América do Sul, está previsto para acontecer a partir das 19h, dentro do Memorial do Homem Pantaneiro, localizado na rua Ladeira José Bonifácio, 172 – Centro, Corumbá – MS.

Venham participar desse momento que pretende retratar a beleza e a complexidade desse bioma, cenário de incrível biodiversidade.

A obra, dirigida por Lygia Barbosa, apresentará para o público as belezas e a complexidade da maior planície alagada do mundo pela visão do premiado fotógrafo documental Luciano Candisani, membro da prestigiosa ILCP (International League of Conservation Photographers) e colaborador da revista National Geographic.

Na ocasião, será exibido um trecho de 20 minutos do documentário, que está em fase de produção, e na sequência os participantes presentes poderão participar de uma roda de conversa com a equipe do filme, além de representantes da Aegea, MS Pantanal, IHP entre outros convidados.

Em breve, o material produzido será doado para canais de TVs abertos, fechados, comunitários e universitários, e Secretarias de Cultura e Educação de todo o país, de âmbito estadual e municipal, além das TVs Escolas, o que possibilita a ampla exibição e alcance do conteúdo.

Serviço

Pantanal, Planície das Águas

Direção: Lygia Barbosa

Produção: Grama Filmes

Produtor Associado: Produtora Brasileira

Exibição inédita de trecho (20’) do documentário ainda em fase de produção.

Sinopse: Luciano Candisani, premiado fotógrafo e documentarista brasileiro, embarca mais uma vez para a maior planície inundável do mundo, um ambiente que ele explora há́ mais de duas décadas com um enfoque inovador: a ligação entre água e vida na região.

Suas imagens trouxeram uma identidade visual inédita para os ecossistemas submersos do Pantanal e mostraram um elo indissociável entre a pujança da biodiversidade e o meio aquático. Mas desta vez ele encara um novo desafio em sua jornada: engajar e conscientizar o mundo sobre as ameaças que pairam ao equilíbrio das águas que ele conhece como poucos.

A destruição em larga escala do ecossistema, provocada por diversos fatores, vem afetando severamente o fluxo de água para as inundações, com perda de área úmida e sofrimento para a fauna e para as pessoas que tiram o sustento dos rios e lagos da região.

Nesse cenário de secas mais pronunciadas, é o fogo que ocupa o lugar da água com queimadas sem precedentes. O fotógrafo percorre um Pantanal muito mais seco e ameaçado, mas ainda encontra focos de resistência e esperança para o retorno do equilíbrio das águas.

