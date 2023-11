Prefeitura investe em cirurgias ortopédicas e abertura de Pronto Atendimento no Hospital do Pênfigo

A Prefeitura de Campo Grande formalizou nesta semana, através da publicação de termo aditivo, a destinação de recursos para a realização de cirurgias ortopédicas e a abertura de novos leitos no Pronto Atendimento Médico (PAM). O investimento visa aprimorar a assistência à população e fortalecer a infraestrutura hospitalar.

Conforme o extrato publicado no Diário Oficial do município (Diogrande) na última quarta-feira (8), a Prefeitura está alocando um recurso pontual de R$ 250 mil, proveniente de emenda parlamentar, para a realização de procedimentos ortopédicos de coluna.

Além disso, está sendo feito um incremento de R$ 1.050.000,00 de contrapartida do município para a abertura do PAM. Esse montante será repassado mensalmente em parcelas de R$ 177 mil. O Estado também contribuirá com um acréscimo de R$ 175 mil para custear o serviço. Com esses investimentos, o convênio com o hospital foi ampliado de R$ 2,6 milhões para R$ 2,9 milhões.

Uma parte significativa do recurso está sendo direcionada para fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência (RUE), permitindo a disponibilização de cinco leitos de retaguarda para atendimento de emergência e estabilização, além de 10 leitos clínicos. Com essa expansão, o município passará a contar com 34 leitos clínicos, 29 leitos cirúrgicos, 20 leitos de UTI e cinco leitos de PAM contratualizados com o Hospital Adventista do Pênfigo.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destacou a importância desse investimento. "Ampliar os serviços de saúde é crucial para garantir um atendimento de qualidade à nossa população. Essa melhoria na infraestrutura e nos recursos disponíveis terá um impacto significativo na assistência médica que oferecemos. Estamos dando um passo muito importante para fortalecer o nosso sistema de saúde, proporcionando uma resposta mais eficaz às necessidades da população", complementa.

