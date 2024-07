Festival Internacional de Violão: segunda edição do evento trará apresentações internacionais e masterclass

Começa na segunda-feira (29) a sétima edição do Festival Internacional de Violão, realizado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento trará uma programação especial para os apaixonados pelo violão, com a presença de várias partes do país e nomes internacionais, para atividades didáticas e concertos.

Neste ano, o Festival integra a programação de comemoração dos 45 anos da universidade e a campanha ‘Eu Respeito’ do mês de julho. O Festival irá o dia três de agosto. Conforme o pró-reitor da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), Marcelo Fernandes, todas as atividades serão gratuitas e terão certificados emitidos pela UFMS.

“Neste ano, teremos concertos de segunda a sexta-feira, todas as noites, sempre às 20h. Na segunda-feira, o concerto será no Teatro Glauce Rocha, e é o mais célebre no sentido de ser uma abertura solene, com uma obra de Bach tocado na viola caipira, e um duo internacional com uma pianista russa acompanhando um violinista italiano. Será um grande concerto”, disse Fernandes ao Jornal O Estado.

“Além disso, o público poderá esperar todos os dias, às 20h, no curso de música, Anfiteatro Luis Felipe Oliveira, um recital de muita qualidade intelectual, artística, técnica, com grandes músicos que estão aqui para o Festival”, complementou o pró-reitor da Proece.

Segundo Fernandes, um dos objetivos do Festival, é oferecer para a população campo-grandense, espetáculos de qualidade e fortalecer o cenário do violão em Mato Grosso do Sul. “Esse instrumento é muito vivo aqui, com Marcelo Loureiro, Helena Meirelles e um festival aqui faz todo sentido. Temos mais de 50 músicos, que vem de vários Estados e países para participar do evento”, explicou.

Programação

O concerto de abertura será realizado no Teatro Glauce Rocha e, os demais, no Teatro Luís Felipe Oliveira, sempre às 20h. Na primeira noite, 29, apresentam-se a Camerata Madeiras Dedilhadas da UFMS, regida por Marcelo Fernandes, com participação do violonista da Universidade de São Paulo (USP), Gustavo Costa. Em seguida, será a vez do duo de violão e piano formado pelo italiano Emiliano Leonardi e pela russa Lelyzaveta Pluzhko. “Vamos unir os músicos da Camerata e, no solo, Gustavo vai tocar viola caipira”, destaca Fernandes.

Na terça, 30, será a vez dos violonistas da USP, Cyro Delvizio, e da Universidade Nacional do Paraguai, Favio Rodrigues, performarem com Emiliano Leonardi. “É sempre muito bom voltar a Campo Grande, minha terra natal, ainda mais quando a viagem inclui também algum evento musical. Este caso é ainda mais especial por tratar-se de evento com participações internacionais. Somado ao alto nível musical, esse festival oferece alojamento gratuito aos alunos, algo raro no cenário brasileiro atual. Com isso acho que há o potencial do evento marcar o calendário do violão nacional”, diz Cyro.

Ele explica que, como representante de Mato Grosso do Sul e entendendo a conexão do Estado com a música da fronteira, achou interessante tocar um repertório que revive um pouco da relação do violonista paraguaio Agustín Barrios com músicos brasileiros. “Pesquisei sobre esse tema no meu mestrado, que foi premiado pela Fundação Nacional de Artes e virou um livro há cerca de dez anos. Com isso, o repertório inclui obras de Barrios compostas no Brasil, de seus colegas e discípulos brasileiros e explica um pouco sobre como o violão passou a ser melhor aceito em nosso país”.

Já na noite do dia 31 de julho, apresentam-se um dos maiores violonistas no Brasil e professor da USP, Edelton Gloeden, e o professor da Universidade do Arizona, Thomas Patterson. “O violão é um instrumento muito utilizado no Brasil em qualquer estilo musical, seja na música erudita, na popular, MPB e eu acho que será um evento muito especial. Preparei para o concerto e o recital prelúdios de Bach, peças de compositores irlandeses e escoceses, algumas peças brasileiras e talvez um prelúdio de Abel Calevaro, que foi meu professor”, fala Patterson.

Brasileira naturalizada, a violonista uruguaia Maria Haro se apresenta na noite de 1º de agosto ao lado do violonista brasileiro Daniel Murray. E, fechando a programação dos concertos, na noite de 2 de agosto, Edelton Gloeden volta ao palco do Teatro Luís Felipe de Oliveira para sua apresentação solo.

Recitais

Diversos recitais estão programados para o Teatro Luís Felipe de Oliveira, localizado no setor 3 da Cidade Universitária, e também em locais fora da UFMS.

No Teatro Luís Felipe de Oliveira estão previstos cinco recitais, sempre às 16h. O primeiro será no dia 30 de julho, realizado por Maurício Orosco. Ele é violonista e professor da Universidade Federal de Uberlândia. No dia 31 de julho, Favio Rodrigues e o Duo Manhães se apresentam. No dia 1º de agosto, é a vez do duo de voz e violão Evandro Dotto e Bianca Danzi e Joel Mendes. Encerrando a programação de recitais no teatro, apresentam-se, na tarde do dia 2, o duo de instrumentistas Sofia Maciel e André Porto.

A Orquestra de Violões de Campo Grande apresenta-se no dia 25 de julho, na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, às 19h30. Na noite do dia 31 de julho, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul recebe a Orquestra de Violões de Patos de Minas. E, na tarde do dia 2 de agosto, a Orquestra de Violões e Thomas Patterson apresentam-se na sede da Fundect-MS.

“Os recitais fora da Cidade Universitária são uma forma de capilarizar a programação, diversificando os pontos da cidade. Temos instituições parceiras do festival, que organizaram seus alunos para aulas de violão, e uma apresentação no final com eles e o Márcio de Camilo”, explicou Marcelo Fernandes.

Mais informações sobre o Festival Internacional de Violão podem ser obtidas na página festivaldeviolao.ufms.br.

Por Carolina Rampi

