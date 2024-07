‘Combo dos Parças’ chega as lojas Burger King de todo o Brasil

O novo lanche é para promover o filme Deadpool & Wolverine

O Burger King, conhecido por suas collabs inovadoras, anunciou uma campanha para promover o aguardado filme “Deadpool & Wolverine” da Marvel Studios, que estreou nos cinemas dia 25 em todo o Brasil. Essa parceria promete trazer uma experiência exclusiva para quem é fã do BK.

Em Campo Grande, o Grupo Conforti é responsável por oito lojas do Burger King. Quando questionado sobre a parceria, Thiago Conforti, Diretor de Marketing e Operações do grupo, afirmou: “Sim, o Grupo Conforti detém as lojas: Shopping Norte Sul, Shopping Bosque dos Ipês, Afonso Pena, Mascarenhas de Moraes, Spipe Calarge, Fernando Côrrea, Itanhangá e Av. Mato Grosso”.

Sobre a parceria entre a Marvel e o Burger King para o lançamento do Combo dos Parças, Thiago comentou: “Acredito que tenha tudo a ver, confio muito nas marcas, além delas atingirem um público fã que pode fazer esse crossover de universo assim como no filme.” O combo é composto pelo Whopper Nachos: um sanduíche inspirado no nosso anti-herói favorito, com os inéditos nachos empanados com queijo sabor cheddar cremoso, além de Molho Furioso.

Essa não é a primeira collab do Burger King com outras marcas. “Há algum tempo o BK vem buscando marcas que possam trazer novas experiências para nossos clientes, como Bob Esponja, Barbie e Stranger Things”, comentou.

O combo chegou nas lojas no dia 24, e os fãs podem esperar grandes novidades. “Vamos oferecer uma parceria suculenta e deliciosa para combinar com a inusitada parceria de Wolverine e Deadpool. Vai explodir de sabor e te surpreender!”, concluiu Thiago.

Marque na agenda: “Deadpool & Wolverine” já estreou nos cinemas de todo o Brasil e a Burger King garante que os fãs poderão aproveitar essa vibe tanto no cinema quanto nos restaurantes da rede. Prepare a pipoca e o combo do BK para uma experiência completa!55

