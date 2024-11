Fim de semana tem chegada do Papai Noel em shopping center, teatro, música e feiras livres

Programação variada tem opções que vão do rock ao sertanejo, gastronomia, literatura e dança para todos os gostos

Revisiting Creedence

Finalmente, o tão aguardado dia chegou! Depois de meses de expectativa desde o anúncio da vinda da banda à capital, os fãs de Creedence Clearwater Revival estão em contagem regressiva para o grande show. A banda, conhecida pelo hit “Have You Ever Seen the Rain?”, se apresenta nesta sexta-feira (15), no Ginásio Guanandizão, a partir das 20h. E a organização do evento preparou uma promoção imperdível: 50% de desconto nos ingressos de todos os setores (exceto nas mesas), permitindo que os fãs comprem dois ingressos pelo preço de um. Para abrir a noite, o cantor e compositor campo-grandense Jonavo fará o show de abertura.

Após muitos anos de turnê com os membros originais do Creedence Clearwater Revisited, o vocalista Dan McGuinness e o guitarrista Kurt Griffey chegam ao Brasil com a nova formação do REVISITING CREEDENCE. A nova formação da banda é composta por Kurt e Dan, acompanhados por Ron Wikso, que substituiu Doug “Cosmo” Clifford na bateria, e o talentoso multi-instrumentista Mat Scarpelli no baixo. A experiência de Kurt e Dan, que tocaram ao lado dos membros originais da CCR (induzidos ao Rock & Roll Hall of Fame), garante uma performance que vai emocionar os fãs e levar o público ao delírio.

O repertório da turnê REVISITING CREEDENCE promete um espetáculo recheado de clássicos imortais da CCR, como “Proud Mary”, “Bad Moon Rising”, “Green River”, “Fortunate Son”, “Born on the Bayou”, “Susie Q”, entre muitos outros. REVISITING CREEDENCE é a única banda no mundo a preservar e honrar a herança musical do Creedence Clearwater Revival, oferecendo um show imperdível e único, que será uma verdadeira viagem no tempo para os fãs da banda e do rock clássico!

SEXTA-FEIRA (15)

Shopping Campo Grande

Aproveite o feriado prolongado para curtir as diversas atrações culturais e de lazer em Campo Grande! A programação de Natal é um dos destaques, com atividades como o encantador cenário no Shopping Campo Grande, que inclui uma árvore de 10 metros, brinquedos gratuitos e uma área especial para fotos com o Papai Noel, que atende também aos pets. Além disso, o Parque Kinder traz diversão para a criançada com brinquedos e atividades dinâmicas, enquanto o Gloob Space Jump, o maior parque inflável da América Latina, oferece uma despedida emocionante com ingressos promocionais.

Shopping Norte e Sul Plaza

O feriadão prolongado da Proclamação da República promete muitas atrações no Norte Sul Plaza, com destaque para a chegada do Papai Noel nesta sexta-feira (15), a partir das 16h, na Praça de Eventos do shopping. Além disso, inicia hoje a promoção “Natal 2024 – Shopping Norte Sul Plaza”, que vai até 09 de janeiro. A cada R$ 450,00 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer a um Citroën Basalt First Edition 2024/2025, e quem doar 2 kg de alimentos não perecíveis ganha cupons extras. A programação especial conta com diversas apresentações culturais, incluindo a valsa de Natal do Bassetto Ballet, músicas natalinas do Coral A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, além de shows da Banda Pionners47 e a Trupe do Reino. Para completar, o público poderá aproveitar distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e balões.

Caminhos do Tango

O IV Festival Caminhos do Tango em Campo Grande, que começou na quinta (14) e vai até domingo (17), traz uma programação especial, incluindo um espetáculo em homenagem ao poeta Manoel de Barros. A conexão entre sua obra e o tango, proposta por Camila Marques e Luciano Bastos, será celebrada no evento, que também foca no aprimoramento técnico dos bailarinos. O festival contará com grandes nomes do tango mundial, como Betsabet Flores, Leandro Gómez e Luciano Bastos, além de workshops, milongas e apresentações, como o show internacional de tango e o espetáculo de encerramento no Teatro Sesc Prosa e outros locais da cidade.

Exposição Entre o céu e a Terra

A exposição “Entre o céu e a terra”, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, está em cartaz até 7 de dezembro, com curadoria de Ulisses Carrilho. A mostra reúne 87 obras de 19 artistas autodidatas, explorando crenças e mitologia brasileira. Neste fim de semana, serão realizadas oficinas gratuitas, incluindo Vogue com Gabi Mancini nesta sexta-feira (15), pintura “Pintar céus impossíveis” no sábado (16), manipulação de ervas e chás e o evento Ballroom Entre o Céu e a Terra . As atividades têm vagas limitadas.

Esquenta Afronta

O Esquenta AFRONTA acontece hoje também, às 16h, na Capivas Cervejaria (Rua Pedro Celestino, 1079). O evento é uma prévia do festival que celebra a cultura preta, periférica e LGBTQIAPN+, com apresentações de Sarará Kriolo, Vadios 67, Serena MC, Perséfone MC, DJs Lattyna e Nyack (SP), e mais. Ingressos antecipados por R$10,00 via Pix. Mais informações no Instagram da AFRONTA.

SÁBADO (16)

IV Festival de Esquetes da Escola de Teatro

ADOTE

O IV Festival de Esquetes da Escola de Teatro ADOTE acontecerá neste sábado às 18h, no Espaço SAE, e promete encantar o público com performances cheias de energia, humor e sensibilidade. Com ingressos a apenas R$10 (limitados a 100 lugares), o festival é uma excelente oportunidade para apoiar nossos talentosos alunos e se divertir com cenas cômicas e dramáticas. Além disso, jurados especiais irão premiar as melhores performances nas categorias de Melhor Ator, Melhor Esquete, Melhor Figurino, entre outras! Não perca a chance de prestigiar o talento da nova geração de artistas! A reserva do ingresso pode ser feita através da plataforma Sympla.

Hamor no Sesc

Às 16h, o Sesc Teatro Prosa recebe uma programação especial de literatura com a leitura integral da obra “Kramp”, da escritora Maria Jose Ferrada. O evento, que faz parte da ação Hámor no Sesc, promete uma tarde de imersão literária. A ação Hámor no Sesc busca aproximar o público de importantes vozes da literatura regional e nacional, promovendo encontros que valorizam a palavra e estimulam o diálogo criativo. Não será necessária a retirada de ingressos. (Classificação Livre).

Teatro Dom Casmurro

A Escola de Teatro ADOTE abre suas portas para mais um encontro inesquecível com o espetáculo Dom Casmurro. A obra de Machado de Assis, com suas reflexões sobre a memória e o amor, leva o público a revisitar o passado, como nos lembra Bentinho: ‘. Mas a memória é isso mesmo; é o passar e repassar das memórias antigas. O evento acontecerá na sede da escola, localizada na Rua Visconde de Taunay, 306, em Amambai. Uma oportunidade imperdível para quem deseja vivenciar uma noite de intensa emoção e reflexão. Ingressos no Sympla.

VIOLADA PESCADORES DO MS

A partir das 18h, o Clube Estoril, em Campo Grande, será o palco desse evento imperdível. Localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, no Jardim Autonomista, o evento contará com grandes atrações musicais como João Haroldo & Betinho, Evandro Campos e Junior Mota & Paulinho. Os participantes poderão escolher entre diferentes setores, como Dourado, Pintado e Cachará, além do setor Piraputanga (sem mesa) e o Lote Extra (mesa para 4 pessoas). Não fique de fora dessa festa! Para mais informações e reservas, entre em contato pelo telefone: 67 99248-5037.

Banda Naip

A banda Naip se apresenta na Cervejaria Canalhas, a partir das 19h, celebrando os 50 anos do baterista Déco Lacorte e revisitando o legado do rock dos anos 90 em Campo Grande. O show contará com a participação de ex-integrantes da emblemática banda Inverno Russo, como André Coelho, Guilherme Cruz, Fábio Terra e Sandrinho, e trará os clássicos que marcaram a juventude da cidade. A noite ainda terá participações especiais de Rodrigo Tozzetti e Leonardo Maciel, mantendo viva a memória do rock local e celebrando a história musical da Capital.

DOMINGO (17)

Feira Bosque da Paz

E no domingão das 9h às 15h, o Bosque da Paz em Campo Grande será palco da Black Weekend com descontos imperdíveis e ofertas exclusivas de empreendedores locais. Aproveite para garantir produtos únicos, apoiar os comerciantes da região e, ainda, conferir a feirinha de adoção de animais, com muitos bichinhos prontos para encontrar um novo lar. A programação será animada, com música de Karla Coronel, o clima de samba do Pagode do Vitão e a diversão do Palhaço Pepa para a criançada. Tudo isso em um evento especial para toda a família, no coração do Carandá Bosque!

E domingo rola também a 1ª Feira da Sagarana, que terá artesanato, brechó, gastronomia, shows, espaço kids, palestra do Instituto Sangue Bom sobre a importância de doar sangue e medula, adoção de pet, e muito mais. A Feira acontecerá na Praça Antônio Papi Neto, no Portal do Panamá, e promete atrair moradores dos bairros vizinhos, como um novo atrativo para a região.

O ambiente é muito arborizado e chama para um domingo em família. O evento promove um projeto para a revitalização da região, e pretende investir no local para eventos sociais, culturais e melhorias, além de fomentar a economia local. Tem música ao vivo com o grupo Sabadoniran:10h às 13h e ação com o Instituto

Sangue Bom: 13h às 13h30. Durante o evento, ainda rola praça de alimentação, espaço kids e adoção de pets. A praça Antônio Papi Neto fica localizada entre as ruas Sagarana, Otávio Mangabeira, Lenin Flores Bergozi e Tv. Pacaty.

Som da Concha

A Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, recebe o projeto Som da Concha a partir das 18h, com entrada gratuita. A programação inclui o lançamento do álbum Tropicapolca, do duo Vozmecê, que mistura ritmos brasileiros e fronteiriços, seguido pelo show Kunã kuera em rima (Mulheres em Rima) da rapper indígena MC Anarandà, que traz rap com influências da tradição guarani kaiowá.

10ª Mostra Fulano di Tal

A 10ª Mostra Fulano di Tal de Teatro, com o tema “As Histórias do Nosso Quintal”, promete uma programação especial, repleta de espetáculos, workshops, rodas de conversa e encontros afetivos. Nos dias 16 e 17 de novembro, a Mostra traz o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”. Todos os eventos são gratuitos e acontecem no Fulano di Tal, localizado na Rua Rui Barbosa, 3099, no Centro.

