Festival conta com três dias de atrações que vão de gastronomia a cosplay, corrida a dança e até concurso de miss nikey

A partir de hoje até domingo (17), o Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, se transformará em um verdadeiro pedacinho do Japão. O 4º Festival do Japão promete, mais uma vez, encantar os visitantes com uma programação que celebra a cultura japonesa e a forte presença da terceira maior colônia de imigrantes japoneses no Brasil, enraizada no Mato Grosso do Sul. O evento oferece a oportunidade de conhecer e vivenciar as tradições milenares do Japão, por meio da culinária, arte, música, danças e oficinas interativas.

A entrada para o 4º Festival do Japão é solidária: basta fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições beneficentes da região. Os visitantes podem fazer o cadastro antecipado pelo site do evento ou se registrar no dia na portaria do festival. Uma maneira simples e significativa de contribuir para a comunidade enquanto celebra a rica herança cultural japonesa.

O assessor de comunicação do festival Bernardo Tibana explicou para a reportagem que a decoração do 4º Festival do Japão será uma verdadeira imersão na cultura japonesa, refletindo seus diversos aspectos. O ambiente estará repleto de figuras em origami, bonecos tradicionais, indumentárias típicas e elementos que representam a rica história do Japão.

“Sendo a 3ª comunidade de descendentes de japoneses do Brasil, o Estado de Mato Grosso do Sul há muitos anos vem contando com eventos tradicionais do Japão, como o Undodkai realizado normalmente em maio e o Bom Odori no mês de agosto, como evento comemorativo do aniversário de Campo Grande”, destaca Bernardo.

Programação

A programação cultural do festival é diversificada. Com mais de 150 artistas envolvidos, o evento contará com 58 atrações ao longo dos três dias. Entre os destaques estão as apresentações de danças tradicionais de Okinawa, como as executadas pelo grupo Takaryu Hananokai, as apresentações de taiko com o grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko, e a performance de ilusionismo com o mágico Kevin Iwassaki. O público também poderá participar de oficinas interativas, que buscam compartilhar o legado cultural japonês de forma acessível e envolvente.

O Festival do Japão promete uma verdadeira imersão na gastronomia nipônica. A praça de alimentação contará com mais de 20 restaurantes, oferecendo mais de 40 pratos típicos da culinária japonesa para o deleite dos visitantes. Entre as delícias, estarão clássicos como sushi, tempurá, ramen e yakisoba, além de doces tradicionais como taiyaki e dorayaki. É uma oportunidade imperdível para saborear o melhor da cozinha japonesa, em um verdadeiro banquete de sabores que une a tradição oriental ao paladar do público local.

“Além do tradicional prato da culinária okinawana o nosso prestigiado Sobá a praça da alimentação está sendo montada para servir com conforto, as iguarias mais apreciadas pelo público nipobrasileiro. Teremos Tempurá, Guiozá, Oniguiri e Sushi”, afirma Bernardo.

Uma das grandes novidades desta edição será a Samurai Run 2024, uma corrida noturna que acontecerá no dia 15, às 19h. A corrida contará com percursos para todos os níveis de corredores: a corrida 5K, destinada aos que buscam um desafio de resistência e velocidade, a corrida 10K, voltada para atletas mais experientes, e a caminhada 2K, ideal para todas as idades. Após a competição, o evento contará com a premiação dos vencedores, em uma celebração à parte.

O Festival também será palco do Concurso Miss Nikkey MS, que celebrará a beleza e a elegância das descendentes japonesas do estado. O concurso, é uma homenagem à cultura nipo-brasileira, refletindo a sofisticação e a tradição das mulheres de ascendência japonesa da região.

Para aqueles que buscam trazer um pedaço do Japão para casa, a Feira de Expositores do festival é uma atração à parte. Lá, os visitantes poderão explorar uma variedade de produtos e serviços, desde artesanato típico japonês até itens de decoração, moda e tecnologia.

Além das apresentações culturais e concursos, o evento contará com atividades interativas como oficinas de origami, kimonos e até aulas de culinária japonesa. Para aqueles que buscam uma experiência mais exclusiva, associados da Associação Nipo terão acesso a áreas VIP em diversos espaços do festival, bastando retirar a pulseira antecipadamente na sede da associação.

Serviço

Para conferir a programação completa, se inscrever nas oficinas, corridas e concursos, e adquirir ingressos, acesse o site oficial do estival do Japão: festivaljapaoms.com.br. O evento começa hoje e vai até domingo (17) das 11h às 22h, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

Por Amanda Ferreira

