A bordo de Kombi cheia de cordéis, escritora segue ao Paraguai para receber homenagem

Viagem une povos, reforçando a importância da leitura na educação e na cultura latinoamericana

A cordelista Aurineide Alencar, natural de Catolé do Rocha, na Paraíba, e douradense de coração, está prestes a embarcar em uma jornada que promete levar a literatura de cordel a novos horizontes. Acompanhada de sua Cordelteca Itinerante, uma Kombi adaptada como espaço cultural recheado de livros de cordel, Aurineide percorrerá mais de 400 quilômetros para atravessar a fronteira com o objetivo de difundir a rica tradição literária nordestina.

Aurineide parte de Dourados no próximo dia 14 com destino à cidade de Hernandarias, no Paraguai, onde receberá grande homenagem. Ela será celebrada como “Madrina de Honor” durante a Sessão Solene organizada pela APLM (Academia Paraguaya de Literatura Moderna), no Café Literário La Tobateña. O evento contará com a presença de autoridades locais e escritores de diversas instituições literárias, e, além de Aurineide, serão lançadas obras de outros escritores e incorporados novos membros à APLM. Durante a cerimônia, a cordelista será nomeada “Visitante Ilustre” do Município de Hernandarias, um reconhecimento pelo seu trabalho incansável em promover e preservar a cultura do cordel e por sua contribuição significativa à literatura popular.

A APLM também concederá um “Reconhecimento Especial” a Aurineide pelo esforço contínuo na divulgação e valorização do cordel, gênero literário que, no âmbito latinoamericano ainda é desconhecido. “Aproveitarei essa viagem tão especial para levar a Cordelteca Itinerante a algumas escolas paraguaias, uma maneira de fazer um intercâmbio cultural com as crianças e adolescentes locais, apresentando o cordel nordestino”, pontuou.

Em seu retorno a Dourados, Aurineide fará uma parada em Foz do Iguaçu, já em território brasileiro, onde irá apresentar seu projeto e promover encontros com o público local, levando a Cordelteca a escolas. O intuito é compartilhar o rico universo da literatura popular nordestina, feito em terras sul-mato-grossenses.

A viagem de Aurineide faz parte de uma missão pessoal e cultural que tem como propósito a preservação e divulgação do cordel, uma forma de literatura tradicional nordestina, que mistura poesia e música, muitas vezes narrando histórias de coragem, luta e sabedoria popular. A cordelista, que é também professora aposentada e mestre em Literatura pela Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai, tem se dedicado há anos a levar o cordel para as novas gerações, principalmente para as crianças e jovens, como uma ferramenta de aprendizado e de contato com a cultura popular.

A artista

Aurineide Alencar, que iniciou sua trajetória no sertão da Paraíba, sempre teve no cordel uma forma de expressão cultural e artística profunda. Aos 18 anos, mudou-se para Deodápolis e, depois, tornou-se moradora de Dourados, onde seguiu sua carreira de professora, adaptando os conteúdos escolares ao estilo do cordel e compartilhando a riqueza da literatura nordestina com seus alunos. Ao longo dos anos, ela também participou de diversos concursos literários, lançando seu primeiro livro, “Nas Veredas do Cordel”, e ingressando na Academia Douradense de Letras.

Sua Cordelteca Itinerante é um projeto que representa sua paixão por levar o cordel a todos os cantos, onde possa mostrar a importância desse gênero literário na formação de cidadãos conscientes e na valorização da cultura brasileira. “Levar o cordel para mais pessoas, de diferentes locais, é promover encontros, resgatar e fortalecer as tradições culturais do Nordeste. Onde o cordel chega, chega também a oportunidade de abrir espaço para um maior entendimento entre os povos”, pontua.

A homenagem que Aurineide receberá em Hernandarias, no Paraguai, é um justo reconhecimento pelo seu trabalho incansável na preservação e divulgação da literatura de cordel. Seu empenho em resgatar e revitalizar esse gênero literário, que é uma das expressões culturais mais significativas do Brasil, é motivo de orgulho para todos os amantes da cultura popular. Sua presença em eventos como este é um reflexo do impacto positivo de seu trabalho, que inspira e valoriza a literatura como ferramenta de educação, cultura e identidade.

Essa jornada a bordo da Cordelteca só será possível graças ao apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Dourados, Sindicato Municipal dos Trabalhadores de Dourados e aos vereadores Sérgio Nogueira e Elias Ishy.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais