Última superlua do ano; saiba dia e horário

Teremos, nesta sexta-feira (15), a última superlua de 2024, — um espetáculo astronômico que promete chamar a atenção. O fenômeno acontecerá às 18h28, no horário de Brasília, mas o momento exato pode variar dependendo do fuso horário. A lua estará maior e mais brilhante do que o habitual, por conta da proximidade da Terra, no chamado perigeu — o ponto da órbita mais próximo de nosso planeta.

Nesta superlua, a distância entre a Terra e a Lua será de aproximadamente 361.867 quilômetros, enquanto a distância média entre os dois corpos celestes é de cerca de 384.400 quilômetros. A Lua Cheia acontece quando o Sol e a Lua estão alinhados em lados opostos da Terra, iluminando 100% da face visível da Lua.

Os observadores poderão notar uma lua mais brilhante que o normal. Conforme o Observatório Nacional, o fenômeno será visível em todas as regiões do mundo, desde que o tempo esteja favorável.

O que é uma superlua?

De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional, Dra. Josina Nascimento, gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência, o termo “superlua” não possui uma base científica.

Isso porque a expressão foi criada por um astrólogo chamado Richard Nolle, em 1979.

Na revista Dell Horoscope, que já não existe mais, Nolle determinou que o termo “super” se aplicaria a uma lua cheia que ocorresse quando a Lua estivesse no perigeu ou até 90% próxima dele.Contudo, o motivo para essa escolha de 90% não é claro.

Por ser um termo não científico, há divergências entre as instituições astronômicas quanto à distância da Lua em relação à Terra que define uma Superlua.

Alguns consideram que superluas são aquelas luas novas ou luas cheias que ocorrem com a Lua a uma distância da Terra de 360.000 km ou menor. Outros consideram pelo pouco tempo passado entre a data do perigeu (menor distância da Terra) e a data da Lua Nova ou Lua Cheia.

De qualquer forma, o termo se popularizou e a comunidade científica passou a adotá-lo como forma de aproximar a ciência das pessoas.

Ainda segundo Josina, a Superlua pode ocorrer durante a fase cheia ou nova, perto do perigeu, e aparece de uma a seis vezes por ano. No entanto, a distância entre a Terra e a Lua pode variar, já que a órbita lunar é elíptica, e não circular.

Assim, ao longo da órbita, a Lua ora se aproxima, ora se afasta da Terra. Quando está no ponto mais próximo da Terra, chamamos de perigeu; já no ponto mais distante, é chamado de apogeu.

Em 2024 foram quatro superluas cheias:

Em 19 de agosto;

18 de setembro;

17 de outubro – A maior até agora;

Em 15 de novembro.

Em 2025, serão três superluas, sendo somente duas com a Lua a menos de 360.000 km da Terra. A previsão é que a superlua de 5 de novembro de 2025 seja a maior do ano.

Com informações do SCC10

