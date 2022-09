Palmeiras encara Juventude em busca de manter liderança

Palmeiras e Juventude entram em campo hoje (10), às 20hrs (Brasília), em partida válida pela 26º rodada do Campeonato Brasileiro . O Verdão chega para garantir a liderança isolada. Já o Juventude busca reagir e conseguir escapar do eminente rebaixamento.

Eliminado na semifinal da Libertadores no meio de semana, o Palmeiras busca dar uma resposta e seguir com boa vantagem na liderança e na disputa do título brasileiro. Sem vencer há cinco jogos, três deles pela competição nacional, o Verdão abre a rodada com 51 pontos, sete à frente do Flamengo, atual vice-líder.

A equipe de Abel Ferreira lidera a competição com 51 pontos, e tem sete de vantagem para o Flamengo, segundo colocado. Além de se recuperar moralmente e se firmar ainda mais na ponta da tabela, o duelo contra o lanterna pode fazer o Verdão voltar a vencer no Brasileiro.

Escalações prováveis para Palmeiras x Juventude

Palmeiras

Para o duelo deste sábado, a equipe terá o desfalque do meia Raphael Veiga, que ainda se recupera de um entorse no tornozelo direito. O camisa 23 já ficou de fora contra o Athletico-PR e está sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Além dele, o volante Jailson também continua em recuperação da lesão no joelho direito. O volante Danilo, que cumpriu suspensão no duelo pela Libertadores no meio de semana, retorna ao time.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Juventude

O time que entrará em campo no Allianz Parque terá quatro mudanças em relação à última partida, contra o Avaí. Além disso, um novo esquema tático será adotado por Umberto Louzer, com três zagueiros, por vezes utilizando linha de cinco na defesa. Jean e Jadson ganham lugar no meio, enquanto Capixaba é deslocado para a ala esquerda.

Time provável: Pegorari; Vitor Mendes, Renato Chaves e Rafael Forster; Rodrigo Soares, Jean Irmer, Jadson, Chico e Capixaba; Óscar Ruiz e Pitta.

