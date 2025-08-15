Fim de semana promete Vanessa da Mata e Paralamas do Sucesso na Capital

Stand up, exposições e feiras livres também são opções de lazer

MS Ao Vivo

No domingo, 17 de agosto, a partir das 17h, o Parque das Nações Indígenas recebe mais uma edição do projeto MS ao Vivo, com show gratuito da cantora Vanessa da Mata, que apresenta sua nova turnê Todas Elas, reunindo músicas inéditas e sucessos da carreira. A abertura fica por conta do campo-grandense Kalélo, multi-instrumentista e uma das vozes mais inventivas da nova cena musical sul-mato-grossense.

“Todas Elas” também é o nome da nova turnê de Vanessa. O novo show da artista vai trazer novas músicas e clássicos da carreira da musicista. Com direção de Jorge Farjalla, a primeira apresentação da tour foi realizada em 24 de maio, no Rio de Janeiro.

Paralamas do Sucesso

Após dois anos de seu último show em Campo Grande – que esgotou ingressos com dois meses de antecedência – a banda Paralamas do Sucesso, uma das mais importantes do rock nacional, volta com a turnê ‘Clássicos’, neste sábado (16), às 22h30, no Bosque Expo. A turnê celebra os 40 anos da banda, e trará as mais famosas como ‘Lanterna dos Afogados’, ‘Ela Disse Adeus’, ‘Aonde Quer que Eu Vá’ e ‘Meu Erro’.

A abertura e o encerramento ficam por conta da DJ Nathalia Albuquerque, fã da banda desde a infância, e promete animar o público com o melhor da música nacional. Albuquerque já possui 11 de carreira e abriu para nomes como Ney Matogrosso, Alok, Paula Toller e Djavan.

Ingressos à venda no Stand Pedro Silva Promoções (Comper Jardim dos Estados – 13h às 19h) e no site pedrosilvapromocoes.com.br. Informações pelo WhatsApp (67) 99296-6565.

Sexta-feira (15)

Exposição Artistas da Natureza

Lançado na última quarta-feira, 13 de agosto no Centro Cultural José Octávio Guizzo, localizado na Rua 26 de Agosto, 453, no Centro de Campo Grande–MS a exposição de arte “Artistas da Natureza”, reúne artistas da Natureza apresenta obras de 27 artistas de oito etnias (Guarani, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Atikum, Ofaié e Guató) revelando, por meio da arte, os saberes e expressões que atravessam gerações. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h.

Espetáculo “Co-Lapsos”

Co-Lapsos é um solo que nos coloca em contato com o “instante” de Clarice Lispector, nos lançando na existência do intervalo entre uma palavra e outra. Em meio ao medo da morte, a ânsia de existir — e, ainda assim, à ousadia de “Ser”. Entre fragmentos e sonhos, a cena se desdobra em instantes fugidios. Inspirada em relatos, fantasmas e uma atriz esquecida – Glauce Rocha. O espetáculo será realizado às 19h, no Sesc Teatro Prosa, rua Anhanduí, 200, com classificação indicativa a partir dos 12 anos e ingressos disponíveis no Sympla.

5ª edição Dancidades

Campo Grande e Dourados recebem a 5ª edição do projeto Dancidades: Dança e Cidadania, que promove oficinas, encontros e apresentações com foco na acessibilidade cultural. A programação começou na última segunda-feira (11), em Campo Grande, e segue até o dia 17, com duas turmas: uma para estudantes da UEMS e outra aberta ao público. No dia 15, às 19h, acontece a apresentação do espetáculo Desenho do Tempo na Casa de Cultura. Em Dourados, as atividades ocorrem de 18 a 24 de agosto, com oficinas voltadas à comunidade acadêmica da UFGD e ao público em geral. O espetáculo Desenho do Tempo será apresentado no encerramento, dia 22, às 19h, no Casulo Espaço de Arte. As inscrições estão disponíveis no Instagram da Arado Cultural (@aradocultural).

Stand-Up: Rafael Portugal

Em turnê pelo Brasil, o humorista Rafael Portugal sobe aos palcos com seu solo de comédia “Tô Só Desabafando”, um espetáculo leve, divertido e repleto de histórias pessoais, situações inusitadas do cotidiano, bastidores da TV e momentos absurdos de sua vida — tudo contado com seu olhar afiado e estilo inconfundível. A apresentação será no Teatro Dom Bosco (Av. Mato Grosso, 225), com ingressos disponíveis no site da Realiza Shows, às 20h.

Pantanash – Uma Noite Country & Folk

No dia 15 de agosto, sexta-feira, Campo Grande será palco de uma fusão inédita entre dois universos que respiram música, tradição e liberdade: o folk do Pantanal e o country de Nashville. Prepare seu chapéu, sua bota e seu melhor traje country ou folk, porque vem aí o Pantanash – Uma Noite Country & Folk, a partir das 19h na Cervejaria Canalhas. Quem comanda essa noite são dois anfitriões de peso: Jonavo, referência do folk brasileiro, e Renato Pacheco, trazendo o melhor do country internacional no seu aclamado show Country Pantaneiro.

Sábado (16)

Espetáculo “Balança mas não cai”

Às 16h, o Sesc Teatro Prosa realiza a sua programação infantil da semana, com o espetáculo ‘Balança mas não cai’, com Tarsila Bonelli. Num universo só seu, Tarzica encontra-se rodeada por seus bichinhos de pelúcia e por um turbilhão de sentimentos. Rodopia e dança, equilibrando-se nas brisas e redemoinhos de sua mente criativa, em busca de desvendar os porquês, os quê’s ou os sei lá o quê’s do existir. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

1ª Jornada Estadual do Patrimônio

Nos dias 15 e 16 de agosto, a programação da 1ª Jornada Estadual do Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul inclui, na sexta-feira (15), às 17h30, o Tereré Literário na Biblioteca Dr. Isaias Paim, com o tema “A presença da erva-mate e do tereré em MS – do plantio ao consumo”, com participação de David Lourenço, Raquel Barizon e mediação de João Santos (IPHAN/MS), além de abertura musical com Maurício Brito & Humberto Yule. No sábado (16), a partir das 17h30, o encerramento acontece na Superintendência Estadual do Iphan (Rua General Melo, 23 – Vila dos Ferroviários), com exposição de artes visuais, apresentação do Grupo Conterrâneo Capoeira (Mestre Liminha), feirinha gastronômica e shows de Matú Miranda (às 19h) e do Grupo TEZ com o Baile Charme “O Baile é Nosso e o Charme é Preto” (Letícia dos Santos – TGB DJ).

39º Bon Odori de Campo Grande

No sábado, das 19h às 23h e no domingo, das 18h às 22h, a Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira realiza a 39ª edição do Bon Odori festival japonês celebrado para homenagear os antepassados, com danças, música e culinária típica. A entrada é gratuita, com estacionamento a R$ 30. No sábado, haverá apresentações de taiko, dança japonesa juvenil com o grupo Sakurá; além das apresentações culturais, haverá sushi de diversos tipos, salgados, pratos quentes, doces e diversos expositores. A associação fica na avenida Ministro João Arinos, 1792, saída para Três Lagoas.

Desapega CG

Referência em economia circular, moda sustentável e geração de renda, o Desapega CG realiza sua 16ª edição neste sábado, das 8h às 16h, no Parque Tarsila do Amaral. O tradicional evento, organizado pelo Coletivo de Brechós de Campo Grande, reúne brechós de diferentes estilos, milhares de peças entre roupas, calçados, acessórios, itens de decoração, livros, vinis e artigos vintage, todos cuidadosamente selecionados e prontos para serem ressignificados. Realizado em ambiente coberto e de fácil acesso, o Desapega CG oferece entrada gratuita.

Domingo (17)

Turma do Bolonhesa em Flicts

A peça Turma do Bolonhesa em FLICTS será apresentada no próximo domingo, 17 de agosto, às 17h, na Estação Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, 177), com entrada gratuita. Inspirado na primeira obra infantil de Ziraldo, o espetáculo conta a história de uma cor que busca seu lugar no mundo, em uma narrativa lúdica e colorida voltada ao público infantil.

Feira do Oriente

O shopping Norte Sul Plaza oferece programação variada nos dias 16 e 17 de agosto, com destaque para a Oficina de Artesanato gratuita, das 14h às 16h, com os temas “Ponteiras de lápis e modelagem no biscuit” (dia 16) e “Acessórios infantis” (dia 17), com inscrições pelo Clube+. A Feira do Oriente segue até 15 de setembro na Praça de Eventos, reunindo cultura, moda e gastronomia de países como Índia, Paquistão, Marrocos e Turquia.

Feira Cultural Sagarana

Neste domingo, das 9h às 15h, na Praça Antônio Papi Neto, no Portal do Panamá, é dia de Feira Sagarana, que receberá a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Carla Stephanini, em referência ao mês de agosto, com campanha sobre a violência contra a mulher. O Movimento de Mulheres Olga Benário estará presente na Feira com um stand de divulgação das ações do projeto e com vendas de posters, cartilhas, livros, camisetas, entre outros itens ligados ao Movimento. A feira traz expositores colombiano e bolivianos, além de expositores da Capital e do interior, gastronomia com hambúrguer a R$ 10, espaço kids, Aula de Ritmos das 10h às 10h30, Leila Medeiros com especial anos 80, 90 e 2000 das 11h às 12h, Luiz Matos com pop rock e sertanejo das 13h às 14h e teatrinhos e dinâmicas com os pequenos durante todo o evento.

Feira Bosque da Paz

A Feira Bosque da Paz, maior feira de economia criativa de Mato Grosso do Sul, comemora três anos no dia 17 de agosto, das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu, Carandá Bosque. A programação especial inclui apresentações musicais de David Cardoso Jr., cantando o melhor de Elvis Presley, e do cantor Vitor Alves, além do espetáculo Macbeth, inspirado na obra de William Shakespeare, com o curso de teatro da UEMS às 10h no Palco 2. Também haverá adoção de pets e apresentação de Chicão Castro.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

