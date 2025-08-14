Forte Coimbra celebra 250 anos com show especial de Almir Sater

As festividades serão realizadas nos dias 19 e 20 de setembro

O município de Corumbá, a aproximadamente 425 quilômetros de Campo Grande, se prepara para as comemorações dos 250 anos do Forte Coimbra, importante marco militar, cultural, religioso e turístico para a região do Pantanal, que atrai diversos visitantes todos os anos. Na última semana, o prefeito do município, Dr. Gabriel, se reuniu na última semana com o general de brigada José Fernandes Carneiro dos Santos Filho, comandante da 18ª Brigada de Infantaria Pantanal e a diretora presidente da Fundação de Cultura, Wanessa Pereira Rodrigues.

As festividades serão realizadas nos dias 19 e 20 de setembro, com destaque para o show do cantor Almir Sater, no próprio Forte. O evento busca valorizar a história local. “Forte Coimbra é de grande importância histórica, cultural, estratégica e simbólica para Corumbá e para o Pantanal sul-mato-grossense”, disse o prefeito.

O general José Fernandes destacou que o Exército tem como missão preservar a memória nacional. “O Forte Coimbra ressalta o legado de lutas, fé e heróis. É a origem de Corumbá e do Centro-Oeste brasileiro”, afirmou.

Histórico

Construído em 1775 e tombado em 1974 pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o Forte Coimbra representa a arquitetura militar portuguesa do século XVIII. Localizado às margens do rio Paraguai, no distrito de Coimbra, fronteira com a Bolívia, o forte teve papel estratégico na definição dos limites entre Portugal e Espanha. Também foi cenário de confrontos históricos, como a Guerra da Tríplice Aliança.

O Forte foi projetado pelo engenheiro Ricardo Franco para controlar a navegação no rio Paraguai. Combateu sem estar concluído, apenas com as muralhas. Após a guerra, foi reconstruído pelos brasileiros em 1868.

Também participaram da agenda o coronel Marcos Vinícius Fontes de Assis (chefe da Comunicação Social da 18ª Brigada) e o primeiro-sargento Luciano Sousa Siva (auxiliar do Estado Maior Pessoal).

O Forte Coimbra está aberto à visitação. Para mais informações e agendamentos, os interessados podem fazer contato pelo email [email protected].

