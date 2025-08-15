A Noite da Seresta voltou! Após mais de 10 anos, evento retorna com show nacional e reinauguração especial

Desde os anos 1970, a Praça do Rádio recebeu nomes de peso da música nacional, como Oswaldo Montenegro, Demônios da Garoa e Agnaldo Timóteo, na tradicional Noite da Seresta. Sua última edição foi em 2013 e deixou saudades nos campo-grandenses, que, a partir desta sexta-feira (15), poderão reviver momentos com a volta do evento e a revitalização da Concha Acústica Família Espíndola.

O evento, que integra a programação de aniversário de 126 anos da cidade, será gratuito e aberto para toda a família. O destaque será o show da cantora Wanderléa, às 21h, que interpretará os sucessos que a consagraram como um dos grandes nomes da Jovem Guarda. Seresteiros regionais também subirão ao palco da Concha, a partir das 20h.

A cantora Wanderléa comemora sua participação no retorno da Noite da Seresta. Em entrevista ao jornal O Estado, a artista afirmou estar muito feliz por levar suas canções a um público que a acompanha há tantos anos.

“Fiz um repertório só de sucessos, de músicas conhecidas, e quero dizer que esse projeto é muito importante para a cidade, para a cultura local. É uma grande alegria estar participando”, disse Wanderléa, acrescentando agradecimentos aos fãs: “Aguardo vocês com muita alegria e amor para esse encontro maravilhoso.”

Quem for a praça também poderá conferir a entrada da revitalização da Concha Acústica Família Espíndola, principal palco do local. A estrutura recebeu uma arte especial do muralista Caio Green, em trabalho realizado em parceria com a marca Velutex, que homenageia a fauna e flora pantaneira. A ação incluiu ainda a doação de tintas para renovar o entorno da praça, incluindo o parquinho e os meios-fios, reforçando o compromisso com a valorização dos espaços públicos e da arte urbana local.

“Reocupando espaços culturais”

A decisão da volta da Noite da Seresta e da revitalização da Concha partiu da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), e tem à frente o Secretário-Executivo de Cultura, Valdir Gomes. A iniciativa atende a pedidos da população e pretende resgatar a memória afetiva dos campo-grandenses, promovendo um espaço de lazer voltado à convivência familiar e à valorização da música popular brasileira.

Para o Jornal O Estado, Valdir Gomes afirma que o retorno do evento foi motivado pela demanda popular e pela importância cultural da seresta. A proposta também visa apresentar referências da música brasileira às novas gerações.

“Logo que assumi, vieram os pedidos para trazer de volta essas noites saudosistas. Muitos moradores da região não se identificam com outros estilos musicais e enxergam na seresta uma forma de se reconectar com o passado”, explica.

“O objetivo é reocupar os espaços públicos com atividades culturais e atrair as famílias de volta a locais antes abandonados, como a Concha, a Praça Coelho e o Horto Florestal, que também estão incluídos nos projetos de requalificação”, afirma.

Valdir destaca que Campo Grande vive um novo momento cultural, mesmo diante das restrições orçamentárias. Com a transformação da pasta em Fundação de Cultura Municipal pela Prefeitura, será possível resgatar recursos por meio de emendas parlamentares e ampliar as ações culturais na Capital.

“Estamos reabrindo espaços, criando oportunidades para artistas locais e devolvendo a cultura à cidade. A Noite da Seresta é parte desse movimento de valorização da nossa identidade”, finaliza.

Arte acessível

A reportagem do Jornal O Estado foi a Praça do Rádio e pode ver os retoques finais na pintura na Concha Acústica. O artista responsável pela obra, Caio Green, realizava os últimos detalhes e contou que está no processo de acabamento de algumas partes.

“As principais figuras, os elementos, estão todos prontos. Agora vamos vir com o acabamento e detalhes finais, mas já estamos finalizando”.

Os trabalhos de revitalização iniciaram no começo de agosto, e Caio trouxe para a Capital uma iniciativa pouco vista aqui: o uso de óculos de realidade virtual, adaptados com lentes de aumento, que auxiliaram na realização do contorno do desenho na estrutura.

“É uma tecnologia nova para mim, e meio nova no meio geral. Mas, facilitou para aplicar a arte que desenvolvemos previamente, na superfície que íamos pintar. Porque é uma superfície de grande dimensão. Então, para manter a proporção dela ali, usamos esse equipamento. O resultado é exatamente igual ao projeto”, explicou em entrevista.

Com o conhecimento da nova técnica em mãos, o artista que espalhar o ensinamento. “A gente sempre procura novas tecnologias e ferramentas para facilitar e agilizar nosso trabalho. Essa foi uma descoberta recente que já vai dar um salto no processo de criação e execução de qualquer tipo de pintura. E vai abrir também as portas para outros artistas explorarem essa tecnologia. A ideia é, futuramente, até propor uma oficina, um workshop, alguma coisa assim, para ensinar essa tecnologia para outras pessoas também”.

Arara-vermelha, tucano, onça-pintada e flora marcam presença na pintura. Fazer um trabalho com uma temática tão pantaneira, aliado com a inauguração da Noite da Seresta, é motivo de orgulho para Caio.

“É um marco, tanto dentro da minha carreira como profissional, quanto para cidade também. Eu acho que é uma iniciativa importante no sentido de fomentar cada vez mais esse tipo de projeto, que amplia a produção artística e cultural da cidade. Que outras empresas também incentivem e apoiem isso, para termos uma cidade cada vez mais colorida. E trazer um mural desse para o centro é uma forma de centralizar a arte, é tornar mais público, mais acessível a todo mundo. Não ficar restrito a museus ou galerias”, finaliza.

Para Jair Azambuja, 44, a reinauguração é uma oportunidade de trazer a praça aos olhos dos campo-grandense. “Essa praça está sempre precisando de manutenção. Ela é muito grande, muito utilizada para eventos e está localizada no centro da cidade. Ocupamos o espaço dela todas as quartas-feiras com a nossa feira, então eu acredito que com essa revitalização as pessoas irão ficar curiosas para ver a praça. Está ficando bonito: os painéis, os bancos colocados, as pinturas. Então acredito que agora vai ter um público curioso que vai vir, vai gostar, vai trazer outras pessoas e, de repente, até virar um ponto turístico. Vai ser um atrativo a mais”, comentou à reportagem.

Vendedor de produtos orgânicos a 15 anos no local, ele também comenta que a reforma poderá ser o pontapé inicial para outras demandas necessárias serem atendidas.

“Banheiros públicos é uma das coisas que o pessoal mais pede aqui, toda vez que vem. Acho que, no mínimo, deveria ter banheiro químico à disposição das pessoas que circulam. Aqui, bem de manhã cedo, é o corredor do pessoal que vai para as igrejas e também das pessoas que participam dos eventos do Rotary Clube — que tem aula de yoga, aula de natação. Então passa bastante gente aqui e sempre perguntam sobre banheiro. A gente fala que não tem. O banheiro público mais próximo é na Praça Coelho. Aí o pessoal fica meio descontente”.

Ele também comentou que a acessibilidade também é um ponto de atenção. “É uma praça que deveria ter mais condições para deficientes. As calçadas precisam de mais manutenção. E os eventos que vêm aqui, com as barracas, acabam contribuindo para quebrar o piso. Então deveria haver um sistema de adaptação para que, toda vez que montarem um evento, não quebrem um pedaço da calçada, que depois fica perigosa para os idosos”.

Serviço: Noite da Seresta com show de Wanderléa será nesta sexta-feira (15), a partir das 18h30, na Praça do Rádio.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais