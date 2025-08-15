‘Êta Mundo Melhor!’ Canções inéditas, regravações e clássicos embelezam trilha da novela

“Dream A Little Dream of me”, cantada por Jeniffer Nascimento, será lançada hoje nos steamings

Toda novela é contada, também, por uma trilha sonora que conversa com a trama. Quando a equipe de produção musical mergulha em uma nova obra, há o universo musical inteiro, nacional e internacional, disponível pra ser considerado, mas na medida em que se aprofundam no conteúdo, esse universo vai afunilando pra algo mais específico e customizado, até chegarem no que será a identidade sonora da novela.

Em “Êta Mundo Melhor”, a ideia inicial para essa identidade era carregar parte da trilha de ‘Êta Mundo Bom!’ para fazer uma conexão entre as duas tramas, mas também ter músicas que trouxessem originalidade para a nova novela. “Traremos novas canções comerciais e temos duas músicas especialmente compostas por Mú Carvalho (produtor musical da novela) junto a Monique Kessous e Tuca Oliveira. Elas foram gravadas por Flor Gil e Zé Ibarra, nomes da nova geração da MPB. Temos um papel importante na renovação da música e apresentação de novos talentos”, revela Juliana Costantini, Gerente de Produção Musical da Globo.

Artistas conhecidos do público também foram convidados para colocarem suas vozes em músicas de sucesso, como Michel Teló, Luan Pereira e Ana Castela, além de clássicos de Zezé de Camargo e Luciano, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chitãozinho & Xororó e Milton Nascimento. “É memória afetiva musical. Temos uma novela do universo rural, desse ambiente do interior, então faz muito sentido que a gente também traga a essência dos cantores para interpretar. E temos ainda São Paulo, que pede uma coisa mais sofisticada e urbana mesmo”, conta Juliana.

Jazz na trilha sonora

A trilha sonora complementa a narrativa e, no caso da personagem Dita, a equipe levou para a trilha sonora o talento musical de sua intérprete, Jeniffer Nascimento. A atriz gravou “Dream A Little Dream Of Me”, um clássico da música internacional, eternizado em gravações de nomes como Ella Fitzgerald e Doris Day, que aqui ganha uma roupagem especial. “A música carrega esperança, fala com a trajetória dessa mulher que vai sozinha para São Paulo, atrás de um sonho. A trilha da novela não se prende completamente à época retratada, mas quando a gente fala de música diegética, que faz parte da cena mesmo, que Dita canta no rádio ou no Dancing, por exemplo, a gente pretende obedecer a linha temporal da novela. Ela canta músicas da época e passa por um repertório bem variado, com sugestões que o Walcyr e o Mauro trouxeram pro texto”, destaca Juliana. Para Jeniffer, o convite para interpretar a canção, que será lançada no próximo dia 15 em todas as plataformas de música, foi uma surpresa e teve um significado especial. “Me surpreendi quando ouvi a música como tema da Dita. Foi emocionante porque essa foi a segunda música que eu aprendi nas aulas de canto, quando eu tinha 10 anos”, revela a atriz.

A gerente musical Juliana também ressalta que a direção artística colabora bastante pra chegar na identidade musical. “Amora Mautner (diretora artística da novela) consome e é uma amante de música, então ela e sua equipe trazem ideias sobre o que estão pensando para a trama, que complementam a nossa criação. É uma troca”, diz. Outra novidade foi o convite para a cantora Lauana Prado interpretar a música de abertura da novela. “Mantivemos a mesma música (“O Sanfoneiro só tocava isso”), mas buscando um lugar repaginado para o que ela representa na versão atual. É muito sobre os dias que a gente vive hoje. Estamos falando de uma mulher, forte e empoderada. E é uma grande voz desse universo que a gente está retratando ali, do interior, o sertanejo raiz. Tem essa identificação também do que ela representa para o que a Dita é, a força dessa mulher batalhadora que corre atrás. É uma transição importante e a gente já passa essa mensagem na abertura. O Rodrigo Suricato, cuja voz embalava a abertura em ‘Êta Mundo Bom!’, foi convidado para gravar a guitarra, sendo mais uma conexão entre as duas novelas, além de temas como ‘Meu Policarpo’ e ‘Tudo Que Acontece De Ruim É Para Melhorar’, músicas que achamos que fazia sentido manter na trilha sonora”, revela Juliana.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais