Fim de semana contará com ‘Festa das Crianças’ em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, distante a 334 quilômetros de Campo Grande, irá realizar festividades para celebrar o Dia das Crianças, neste sábado (8) e domingo (9). Terá distribuição de pipoca, algodão doce e balões personalizados, além de brinquedos infláveis e pula-pula.

Os eventos irão ocorrer no Bairro Novo Oeste e Esplanada NOB e irá contar com apresentação do Palhaço Paçoca com a Turma da Disney e da Galinha Pintadinha.

Para entreter a criançada, ocorrerá gincanas com professores de educação física, trenzinho para passeio e participação da Associação dos Municípios Integrados da Costa Leste.

Serviço:

DIA 08 (SÁBADO)

Festa da Crianças

Local: Na praça do bairro Novo Oeste

Horário: Das 08 às 11h

DIA 09 (DOMINGO)

Festa das Crianças

Local: Área Central da NOB – Avenida Rosário Congro

Horário: Das 08h às 11h

