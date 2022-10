Escola Adventista arrecada 200 brinquedos para crianças carentes

Bolas, bonecas e carrinhos estão entre os 200 brinquedos que foram arrecadados por alunos do Colégio Adventista Campo-Grandense (CAC), para serem doados em uma comunidade carente em Campo Grande. A comunidade escolhida, abriga a ONG “Criança Feliz”.

A ação acontece às vésperas do dia da criança, que será comemorado na próxima quarta-feira (12). Este é o segundo ano que a arrecadação acontece incentivando ações de solidariedade e empatia. Ano passado, as crianças da AACC foram beneficiadas.

O projeto tem como objetivo atender às demandas comuns de uma comunidade carente. Aos sábados, é servido cerca de 300 marmitex, além da doação de roupas durante a semana.

Ação vai ser realizada a partir das 14h às 15h e contará com a presença dos alunos na instituição, para que eles interajam com as outras crianças da comunidade.

De acordo com a coordenadora Marcia Amorim, a iniciativa tem como objetivo trazer um pouco de felicidade as crianças da comunidade.

“A escola Adventista quer ser útil para a comunidade, ensinado aos alunos desde cedo, a importância de ajudar o próximo. Queremos motivar os pais e alunos a exercerem a solidariedade e a cidadania. Foi uma oportunidade que encontramos de espalhar amor e cuidado para com os mais necessitados”, afirmou.

Com informações da assessoria