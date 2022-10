Relevância da Palavra: jovens cristãos de MS realizam conferência inédita

Os jovens da Juventude Relevante da Igreja Evangélica Comunidade Global (IECG) realizam neste mês de outubro, a 5ª edição da Conferência Relevante. O evento é aberto para todas as idades e reúne cristãos no Mato Grosso do Sul e também do país para três dias intensos de louvor, adoração e principalmente o conhecimento profundo da palavra de Deus.

O evento acontecerá nos dias 13,14 e 15 de outubro na sede da IECG, localizada na Rua 14 de julho – 2706- Centro de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na bio do instagram @juventuderelevanteiecg.

A Juventude Relevante está entre as maiores juventudes evangélicas do Estado. Com centenas de jovens e adolescentes, os cultos acontecem todos os sábados às 19h na IECG Centro e também no Campus IECG Aero Rancho. Aldo Giovanni e Rebeca Souza são os pastores que estão à frente do ministério desde 2015.

“WARM UP”

A conferência começa um dia mais cedo com o WARM UP, um esquenta do evento no dia 12 de outubro, às 21h, na IECG centro com entrada franca. O Warm Up terá o ministério de louvor FHOP (Florianópolis House Prayer) conhecidos pelos louvores “Que ruja o leão”e “Único” louvor em parceria com Marco Telles. A Florianópolis House of Prayer é um centro de oração e adoração que se expressa na forma de casa de oração, base missionária e igreja na ilha de Florianópolis.

A CONFERÊNCIA

Após dois anos sem o evento, devido a pandemia do coronavírus, a Conferência dos jovens relevantes sul-mato-grossenses, retorna em 2022 com força total em mais uma edição inédita trazendo em sua essência a Relevância da Palavra de Deus sendo a Bíblia a verdadeira e única referência para o cristão.

“Eu tenho a convicção no meu coração que Deus tem nos chamado para esse tempo. Aquilo que nós temos feito, temos feito em nome de Cristo que foi quem nos chamou. Eu tenho certeza que nesse tempo, vamos crescer ainda mais, nossos frutos serão mostrados e o nosso Deus será glorificado. Nós da Juventude Relevante, te convidamos a buscar o Senhor nesses dias e mergulhar cada vez mais na palavra dEle”, destaca o pastor Aldo Giovanni.

Os preletores da Conferência são personalidades relevantes no Brasil. Estarão nesses dias, o pastor Flavinho Marques da Igreja Batista da Lagoinha, pastor Davi Lago de São Paulo, Pastor Yuri Breder da Igreja Batista de Campo Grande, Apóstolo Edmilson Oliveira, pastores Aldo e Rebeca IECG. No louvor estarão conduzindo a adoração o FHOP Music, Relevant Music e John Dias.

MUSEU DA BÍBLIA

Neste ano, a juventude traz algo inédito na cidade. Em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil (MuBi), durante os dias 12 a 16 de outubro, haverá a exposição do Museu da Bíblia direto de São Paulo ‘dos manuscritos aos modelos digitais’. O museu será aberto ao público no Espaço Relevanteen em frente a IECG Centro.

Com informações da assessoria