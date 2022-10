MDB adia decisão sobre segundo turno

A Decisão do MDB-MS sobre o 2° turno para o governo saíra na próxima semana quando poderá decidir se apoio Capitão Contar (PRTB) ou Eduardo Riedel para o Governo do Estado o mesmo acontecendo em relação a disputa nacional entre Jair Bolsonaro e Luis Ignácio da Silva.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (7), o ex-governador André Puccinelli, que tentou voltar ao cargo mas terminou a disputa em terceiro lugar ficando fora do segundo turno, disse que não ficará neutro no 2° turno das eleições estaduais, mas que se posicionará junto com o partido.

“Após o resultado do primeiro turno das eleições, tomamos a iniciativa de consultaras nossas lideranças, segmentos e filiados, o que ainda estamos fazendo, para deliberarmos de forma democrática de acordo com a decisão da maioria”, diz a nota lida pelo presidente regional da sigla, deputado estadual eleito Junior Mochi.

André disse que irá acatar o que a “maioria definir”. “Alguns já antes da eleição haviam tomado partido, e depois quem não teve sentimento partidário já tinha desertado sem esperar se quer essa nota. Minha posição pessoal não vale, o que vale é a posição do partido, sigo o caminho do partido e quem for partidário”, André ainda afirmou que o partido de Eduardo Riedel (PSDB) e Capitão Contar (PRTB) procuraram o apoio do MDB.

André ainda disse que fala de Bolsonaro em apoio a Capitão Contar “pesou sim” para a maioria dos votos do candidato e por fim, declarou que não está em cogitação uma possível candidatura para Prefeitura de Campo Grande, mas garante que não vai se aposentar da política ainda.

Com informações do repórter Willian Leite